Acidente deixa carreta pendurada em viaduto no trevo das Chácaras Alvorada

Durante a madrugada desta quinta-feira (12) o motorista de uma carreta de transporte de contêineres, perdeu o controle da direção e o veículo foi parar no vão do canteiro central, na rodovia SP-340, km 188, nas proximidades das Chácaras Alvorada, aqui em Mogi Guaçu.

Segundo o motorista, ele seguia no sentido Mogi Guaçu/Aguaí e percebeu algo diferente na carreta – como se estivesse jogando para um dos lados, e na tentativa de que não ela tombasse, já sem controle, foi parar no canteiro central. O cavalo mecânico e os contêineres pararam sob a via que dá acesso ao dispositivo de retorno.

O veículo ficou bastante danificado por causa do impacto do acidente, mas o motorista não teve ferimentos. Funcionários da RENOVIAS cuidaram do trânsito e da remoção do veículo do local.

Fotos: Cláudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Mirim)