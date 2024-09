1º Simpósio de Saúde Mental de Mogi Guaçu acontece no Centro Cultural

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Mental, promove nesta quinta-feira, 26 de setembro, o 1º Simpósio de Saúde Mental de Mogi Guaçu. Com o tema Reflexões sobre cuidado e integração, o encontro acontecerá até às 17h, no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

A coordenadora de Saúde Mental, Jane Papa Fernandes, contou que o evento servirá para capacitar os funcionários da área e oferecer um melhor atendimento aos usuários da saúde mental. “Este simpósio demonstra o quanto a atual Administração Municipal está empenhada em transformar a saúde da cidade. Estamos capacitando os nossos funcionários, oferecendo oportunidades para que eles possam adquirir novos conhecimento e, assim, poderemos transmitir para os nossos pacientes, cada vez mais, um atendimento de qualidade”, disse.

Ao longo deste dia serão realizadas quatro palestras. A primeira será com a terapeuta ocupacional Erika Regina de Oliveira Colato com o tema Projeto Terapêutico em Saúde Mental. Na sequência, a apresentação será da psicóloga Simone da Silva Pereira, que falará sobre Manejo de Comportamentos Interferentes em Pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Depois, a neuropsicóloga Bruna de Oliveira Sambinelli ministrará palestra sobre Tecnologia e Saúde Mental: Desafios e Caminhos no Manejo de Dependência Tecnológica. E, por último, o enfermeiro Jonas Felipe Claudino comentará sobre o tema Desmistificando o TOD (Transtorno Opositivo Desafiador).

Participam do 1º Simpósio de Saúde Mental de Mogi Guaçu os profissionais que atuam nos serviços de atendimento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ),

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD), Centro de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (CATEA), Residências Terapêuticas e do Ambulatório de Saúde Mental.