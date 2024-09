Mutirão de catarata vai realizar 300 cirurgias em Mogi Guaçu durante os dias 28 e 29 de setembro

Pacientes da rede pública de saúde do município serão beneficiados com a primeira etapa do mutirão de catarata no próximo final de semana, dias 28 e 29 de setembro. Ao todo, serão 300 cirurgias, sendo 150 por dia. As triagens de pré-consultas operatórias iniciaram na segunda-feira, 23 de setembro, no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, na Zona Sul de Mogi Guaçu.

As cirurgias serão realizadas das 8 às 17 horas, nas dependências do Hospital Municipal por empresa especializada contratada por meio de licitação com repasse da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a titular da Pasta, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro, a expectativa é de que número de atendimentos zere a atual fila de espera pelo procedimento.

“Dois mil olhos serão operados nessa etapa. Iniciaremos com a operação de 300 olhos nos dias 28 e 29 de setembro e, por isso, nessa semana conversaremos com todos os pacientes para verificar se eles estão em condições de passar pelo procedimento”, falou.

No final do procedimento, o paciente recebe dois colírios para o seu tratamento, além de óculos para proteção da luz solar. No pós-operatório, com dois ou três dias de cirurgia, o paciente volta para o primeiro retorno que se repetirá com 15 e 30 dias de cirurgia.

“Estamos preparados para atender todos os pacientes que vão passar pelo procedimento, porque, assim, iremos dar uma melhor qualidade de vida às pessoas”, destacou a secretária.