Vacinação contra a gripe começa na segunda-feira para idosos, gestantes, crianças menores de 6 anos e grupos prioritários

Mogi Guaçu inicia, na próxima segunda-feira, 7 de abril, a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe). A aplicação das vacinas ocorrerá nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h e das 13h às 15h30. O município será abastecido semanalmente pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) de São João da Boa Vista.

O imunizante contra a gripe é atualizado todos os anos para garantir a proteção contra as cepas mais recentes em circulação no Brasil. Em 2025, a dose passou a integrar o Calendário Nacional de Vacinação para crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade.

A vacina é a melhor estratégia de prevenção contra a doença. E para receber a dose do imunizante, é necessário apresentar um documento com foto e carteira de vacinação (crianças). Depois da imunização, o registro será feito no sistema de informação do Ministério da Saúde, seguindo as diretrizes nacionais.

De acordo com a enfermeira e coordenadora da Atenção Básica de Saúde de Mogi Guaçu, Viviane Passos, a vacina é a maneira mais eficaz porque o imunizante reduz internações e o número de óbitos, especialmente nos meses mais frios do ano, quando há maior circulação dos vírus.

“Este ano iniciaremos com a vacinação para os idosos e crianças que são mais vulneráveis a desenvolver formas graves da doença, além das gestantes, e ampliaremos a campanha para os demais grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde”, explicou.

Grupos

São considerados como grupos prioritários as mulheres puérperas, povos indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e pessoas com deficiência permanente.

Também fazem parte deste grupo os profissionais das Forças de Segurança e salvamento e das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo percurso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, funcionários do sistema prisional, adolescentes, além de jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas em situação de rua.