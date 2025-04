Nova equipe do setor de oncologia apresenta resultados positivos em um mês de trabalho

Os trabalhos na Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos continuam a todo vapor. A nova equipe de médicos assumiu o serviço há cerca de um mês e já apresenta resultados positivos, tendo como destaque o bom atendimento aos pacientes.

O setor de oncologia do Hospital Municipal é referência para 20 municípios e, com o quadro de médicos reestruturado, o trabalho continua com o atendimento dos pacientes e com a realização das cirurgias oncológicas em quatro especialidades: urologia, mastologia, aparelho digestivo e ginecologia.

“Com a chegada dos novos médicos, estamos iniciando o atendimento dos casos de cabeça e pescoço. É uma demanda que tínhamos aqui, mas não tínhamos o profissional. Agora, é mais uma área que estamos atingindo aqui no setor de oncologia”, comentou Luciano Firmino Vieira, superintendente do Hospital Municipal.

Os agendamentos de consultas e de cirurgias oncológicas continuam sendo feitos normalmente. Os pacientes que tiveram datas alteradas por conta da saída dos médicos já foram atendidos ou reagendados. “É importante frisar que ninguém ficou sem atendimento. Contamos com uma equipe de médicos de ponta mantendo a qualidade técnica”, reforçou Vieira.

Do dia 18 de fevereiro até o final de março, 380 pacientes foram atendidos pela nova equipe da Unacon. Após 11 de março, foram realizadas 26 cirurgias de mama, quatro ginecológicas e sete de gastro. “Em algumas especialidades já estamos atendendo a demanda atual”, salientou o superintendente.

O cirurgião oncológico, Nimio Rafael Garcete, responsável técnico pelo setor cirúrgico, comentou que o novo fluxo de trabalho tem como meta agilizar os atendimentos. “Nosso objetivo é a assistência ao paciente e estamos implantando novo método de trabalho que tem como base o acolhimento e o bem-estar do paciente oncológico”, comentou.

A médica Maria Paula Batista, responsável pelo setor clínico da Unacon, destacou que a equipe está sendo reforçada com a chegada de novos profissionais de outras especialidades, como de nutrição, de fisioterapia e de psicologia. “Temos uma equipe multidisciplinar capaz e todos nós atuamos com o mesmo objetivo: realizar o melhor atendimento aos nossos pacientes. Vamos, inclusive, fazer capacitação contínua para toda a equipe”, disse.