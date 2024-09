Centro Cultural dá palco a 2ª edição do evento em comemoração ao Dia Internacional do Idoso

O Dia Internacional do Idoso é uma data significativa que visa reconhecer e celebrar as contribuições dos idosos para a sociedade. Em sua segunda edição, o evento de 2024 será ainda mais abrangente e diversificado, refletindo um compromisso contínuo com a inclusão e a promoção de atividades culturais para todas as faixas etárias.

Idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento surge da necessidade de promover a inclusão e a valorização da terceira idade, oferecendo uma celebração rica em cultura e entretenimento para a população guaçuana.

O Centro Cultural Municipal “José Fantinato” dá palco a 2ª edição do evento em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, que será realizado no dia 28 de setembro de 2024 com entrada gratuita.

Programação do Evento:

Café Cultural: O Café Cultural começa a partir das 08h e será um espaço dedicado à apreciação das artes e da cultura. Os participantes têm a oportunidade de se envolver em debates e conversas significativas, promovendo um espaço para a troca de ideias e o aprofundamento sobre a vida e afetividades. O assunto do bate papo é envelheça bem – qualidade de vida com os comentários de Ivana Bernardi e terá uma atividade ritmada com o secretário de cultura André Sastri. Haverá exame de bioimpedância com os profissionais da Clínica de Estética Magrass.



Baile da Terceira Idade: O Baile da Terceira Idade oferecerá uma tarde de dança e diversão, a partir das 16:00h tem show ao vivo com o cantor Jonas Montana e banda e muita animação com o dançarino Ângelo Tchê proporcionando um ambiente festivo onde os participantes poderão socializar e se divertir. A música e o movimento serão o foco desta atração, celebrando a energia e o entusiasmo dos idosos.

Concurso Miss e Mister Melhor Idade: O Concurso Miss e Mister Melhor Idade destacará a elegância e a vitalidade dos participantes, celebrando a beleza e o espírito dos idosos. Este concurso é uma oportunidade para reconhecer as histórias de vida e as conquistas de nossos idosos, promovendo uma visão positiva e respeitosa da terceira idade, o evento acontece no Teatro Municipal TUPEC.



A premiação dos vencedores do concurso tratado, meramente a título de incentivo, seguirá o seguinte formato:

– Feminino:

a) RAINHA MELHOR IDADE 2024 – 1º lugar; (Prêmio, Faixa e coroa);

b) 1ª PRINCESA MELHOR IDADE 2024 – 2º lugar; (Prêmio e Faixa);

c) SIMPATIA MELHOR IDADE 2024 – 3º lugar; (Prêmio e Faixa);

d) MUSA MELHOR IDADE 2024 – 4º lugar; (Prêmio e Faixa);

e) GLAMOUR MELHOR IDADE 2024 – 5º lugar. (Prêmio e Faixa);

– Masculino

f) MISTER MELHOR IDADE 2024 – 1º lugar (masculino). (Prêmio e Faixa).

Exposição de Artesanato e Economia Criativa: A Exposição de Artesanato e Economia Criativa reunirá artistas locais que mostrarão suas habilidades e produtos criativos. Esta exposição é uma plataforma para apoiar o empreendedorismo, além de promover a valorização das tradições artesanais.

Danças: As apresentações de danças serão uma parte essencial do evento, destacando o talento e a vitalidade dos idosos. As exibições proporcionarão um ambiente animado e vibrante, celebrando a expressão corporal e o entusiasmo dos participantes.

Praça de Alimentação: Para complementar a programação deste precioso evento, a Praça de Alimentação oferecerá uma variedade de opções gastronômicas. Os visitantes poderão desfrutar de comidas deliciosas e momentos de convívio durante o evento.

O evento do Dia Internacional do Idoso visa oferecer mais do que apenas entretenimento; é uma celebração da importância dos idosos na sociedade e uma oportunidade para fortalecer a inclusão cultural. Ao ampliar a programação em 2024, a Secretaria Municipal de Cultura reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente de respeito, valorização e alegria para a população idosa.

Sobre o Dia Internacional do Idoso: O Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro, é uma data que promove a conscientização sobre as questões que afetam a terceira idade, além de reconhecer e celebrar as contribuições dos idosos para a sociedade. O evento realizado no Centro Cultural Municipal “José Fantinato” oferece uma celebração enriquecedora e diversificada, refletindo o compromisso com a inclusão cultural e o respeito aos idosos. A edição de 2024 marca um passo significativo na ampliação da programação e na valorização da população idosa de Mogi Guaçu e região.



Endereço: Centro Cultural “José Fantinato” – Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, Jardim Camargo, Mogi Guaçu / SP.



Apoiadores: Clínica Magrass e Studio Vomero