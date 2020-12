Enxurrada destrói parte do recém construído “Corredor de ônibus”

A enxurrada causada pela forte chuva deste domingo (06), comprometeu a estrutura da Avenida Alíbio Caveanha (Corredor de ônibus), que serve agora como principal acesso ao Ypê Amarelo. A via sequer foi inaugurada pela Prefeitura, mas não resistiu ao temporal.

Os moradores do bairro que precisarem sair ou se dirigir para o Ypê Amarelo deve utilizar ruas do Jardim Santa Cruz como alternativa. A Prefeitura ainda avalia o estrago, mas a empresa responsável pela obra será acionada para iniciar os reparos necessários imediatamente, já que existe garantia.

A GCM também foi chamada nesta noite para auxiliar moradores de ruas do Jardim Santa Terezinha afetadas por alagamentos. O problema já é antigo no bairro, tanto que a Prefeitura já deu início a obras para tentar acabar com esse drama de moradores de pelo menos três ruas que são afetados.