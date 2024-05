Trânsito sofre alteração na Avenida dos Trabalhadores para continuidade de obras do novo emissário do SAMAE

A partir desta quarta-feira, 8 de maio, por conta das obras do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), que realiza o novo traçado do emissário de esgoto da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu, foi necessário fazer alterações no trânsito da Avenida dos Trabalhadores para garantir a segurança da população. O serviço é feito na área em que está sendo construída a nova ponte da Avenida dos Trabalhadores. A orientação é para que os motoristas utilizem rotas alternativas, como a Avenida Brasil.

A primeira mudança no tráfego da região é no sentido bairro-centro, iniciando no semáforo que fica na Avenida dos Trabalhadores, que será desativado temporariamente. Neste trecho, os motoristas terão que acessar pela contramão para seguir em direção a ponte férrea ou acessar a Rua São José. É importante informar também que a Rua Dom Pedro I ficará interditada nesse período, assim como a Rua dos Operários.

Outra alteração na Avenida dos Trabalhadores será a partir da rotatória de cruzamento com a Rua Paula Bueno, na altura do Centro de Saúde. Os condutores terão que seguir pelo Centro porque não poderão acessar a ponte de ferro no sentido centro-bairro. Os motoristas devem acessar a Rua Paula Bueno em direção ao Centro da cidade ou outras vias evitando a ponte férrea no sentido centro-bairro.

Emissário

A obra do novo traçado do emissário de esgoto da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu, encontra-se na etapa de implantação da tubulação do segundo posto de visitação (pv). A instalação será dentro de uma profundidade que varia de cinco a seis metros. O novo trecho será interligado à tubulação que fica no acesso à Rua São José. A estimativa é concluir o trabalho em 30 dias.