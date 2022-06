BR33 é uma opção segura e eficiente em aplicativo de transporte em Mogi Guaçu e região

Diante de um cenário financeiro complicado e apps de mobilidade urbana com valores excessivos, três motoristas pensando em ajudar, se reuniram e criaram um aplicativo de mobilidade urbana na cidade chamado BR33.

Hoje o BR33 atua na cidade de Mogi Guaçu Mogi Mirim e estiva Gerbi.

E por nós conhecermos as dores dos motoristas e passageiros, fizemos um aplicativo com preço justo, com conforto rapidez e segurança.

Todos os nossos motoristas tem a CLRV, atestado de antecedentes criminais, comprovante de endereço, documentação de carro e habilitação tudo ok. Queremos um aplicativo seguro acima de tudo para todos.

Estamos trazendo tecnologias novas para agregar mais motoristas, de acordo com a demanda.

Apoiando o empreendedorismo local sabemos que estamos apoiando a economia da cidade, trazendo estímulos, benefícios para todos.