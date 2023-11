Workshop sobre regularização de prédios públicos é realizado no Centro Cultural

Na manhã desta quinta-feira, dia 16 de outubro, o 7º Grupamento de Bombeiros de Campinas realizou o 3º Workshop sobre Regularização de Próprios Públicos junto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo em Mogi Guaçu. A reunião aconteceu na sala de vídeo do Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, no Jardim Camargo, e contou com a presença dos representantes das Secretarias Municipais.

O objetivo principal da reunião foi mostrar aos órgãos públicos a importância da regularização juntamente com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) para a retirada das licenças que certificam que a respectiva edificação possui as medidas mínimas necessárias de segurança contra incêndio. As licenças são Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) e o Termo de Autorização para Adequação do Corpo de Bombeiros (TAACB).

Além da presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o workshop contou com a participação da Defesa Civil de Mogi Guaçu, de secretários e membros das Secretarias Municipais. Os palestrantes responsáveis pelo workshop foram o capitão e subcomandante Interino do 7º GB Luiz Fernando M. Baccin, capitão e chefe da Seção de Prevenção Contra Incêndio do 7º GB Bruno Baptista Martins, e o 1º tenente e chefe de Vistoria dp 7º GB, Rafael Ribeiro Vieira.

“O principal objetivo é orientar e esclarecer para o ente público sobre as normas de prevenção contra incêndio do Estado de São Paulo e falar sobre a vistoria de fiscalização realizada pelo Corpo de Bombeiros. A norma vigente atualmente é de 2018 e ela trouxe o advento da vistoria de fiscalização, mediante um planejamento do Corpo de Bombeiros. Anteriormente, o Corpo de Bombeiros só fazia a vistoria de regularização É de responsabilidade do administrador público regularizar a sua área”, pontuou o capitão Bruno.

A solicitação para a regularização de edificações e áreas de risco pode ser efetuada através do sistema Via Fácil Bombeiros (VFB), disponível no site: https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/.