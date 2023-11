Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos passa a realizar cirurgias de artroplastia de ombro

O Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, de Mogi Guaçu, passou a realizar na última quinta-feira, dia 9 de novembro, cirurgias de artroplastia de ombro, conhecida popularmente como implante de prótese. De acordo com a superintendência da unidade, quatro pessoas já passaram por cirurgia, com previsão de três novos procedimentos por semana. 11 pacientes concluíram avaliação e exames pré-operatórios para dar sequência à fila de atendimento. A operação, antes feita pela Santa Casa, não acontecia na rede pública local há cerca de 8 anos.

“Como essa é uma demanda antiga, estamos refazendo o processo de triagem clínica para o agendamento. Mais de 100 moradores já foram avaliados e farão exames de ultrassonografia para que seja avaliada a necessidade de cirurgia”, explicou a superintendente Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro. Segundo ela, a fila, desde 2015, pode chegar a 500 pacientes.

O procedimento foi objeto de emenda impositiva no valor de R$ 100 mil encaminhada pelo vereador Dr. Fernandinho Marcondes. O valor se soma a emendas parlamentares dos deputados Rafa Zimbaldi e Caruso, já pagas ao município. Outra impositiva, de R$ 90 mil, destinada pelo vereador licenciado e atual secretário municipal de Saúde, Luciano Firmino Vieira, para medicamentos e cirurgias, deve reforçar o investimento.

Eletivas em andamento

No mês de outubro, o Hospital Municipal efetuou 45 cirurgias eletivas durante o primeiro mutirão realizado para a redução de filas de espera por cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS). Em julho de 2023, a unidade recebeu pactuação da Direção Regional de Saúde (DRS) de São João da Boa Vista, que concedeu o direito à realização dos procedimentos do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas.

Entre as cirurgias realizadas estão perineoplastia, salpingooforectomia, incontinência urinária, ooforectomia e orquidopexia. Além delas, o hospital realizou por meio da pactuação outros 41 procedimentos, sendo três de hérnias umbilical, duas de hérnias incisional, uma de hemorroidectomia e 35 de postectomia, ou seja, 86 atendimentos cirúrgicos ao longo de todo o mês passado. É importante destacar que o HM fez ainda, no mesmo período, 405 cirurgias eletivas de outras especialidades, como, por exemplo, vascular, ortopédica, urológica, entre outras.