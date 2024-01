Vigilância Epidemiológica promove ação de bloqueio para eliminar criadouros de dengue  

Com o período de chuvas, é necessário redobrar a atenção para evitar o aumento dos casos de dengue. Por isso, a Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu intensificou, em diversas regiões da cidade, uma ação de visitas de bloqueio com o objetivo de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Além disso, os agentes de saúde tentam identificar pessoas com sintomas da doença.

No momento, a ação será feita nas áreas das Unidades Básicas de Saúde do Guaçu Mirim, Rosa Cruz, Centro de Saúde, Centro Oeste, Chaparral, Santa Terezinha, Zaniboni I, Ypê II, Ypê Pinheiro, Fantinato e Zona Sul. A bióloga da Vigilância Ambiental, Cristiana Monteiro Ferraz, explicou que os agentes de saúde e agentes comunitários de saúde são os responsáveis pela ação e que as visitas de bloqueio são diferentes das ações das visitas de rotina.

“Na visita de rotina, a intenção é conscientizar o morador para os cuidados constantes, quando os agentes abordam sobre os tipos de criadouros e tentam envolver a família e conseguir uma solução negociada e fácil com todos eles. Já a visita de bloqueio é feita quando temos casos e não dá para esperar, porque é preciso eliminar os criadouros na hora da visita com alteração dos criadouros e, caso necessário, a aplicação de larvicida”, explicou.

As visitas de bloqueio são realizadas sempre que o órgão recebe uma notificação de alguma pessoa que passou por atendimento no posto de saúde, hospitais ou consultório privado. “Todas as unidades de saúde já fazem esse trabalho, mas, agora, notamos um aumento repentino de casos de dengue e, por isso, já intensificamos esta ação. E se alguma pessoa tiver febre, dores pelo corpo, dor de cabeça ou outros sintomas devem procurar imediatamente o posto de saúde mais próximo de sua residência”, falou.

Em Mogi Guaçu, até o momento, em 2024, foram confirmados sete casos de dengue. A VE registrou ainda 99 notificações da doença, sendo 76 casos negativos e outras 16 notificações aguardando os resultados. Por conta do aumento dos casos, equipes da VE intensificaram os trabalhos de vistoria nos imóveis.

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

retirar os pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas e mantê-las cloradas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

manter lajes niveladas e com saídas de água desobstruídas