ParkShopping Mogi Mirim e Prefeitura realizam primeira Feira da Empregabilidade

Com o objetivo de contribuir para a geração de empregos e oportunidades na cidade, o ParkShopping Mogi Mirim e a Prefeitura de Mogi Mirim realizarão a primeira edição da Feira da Empregabilidade.

O evento, que é totalmente gratuito ao público, contará com a participação de empresas, agências de emprego e faculdades, e servirá como um elo entre empregadores e profissionais que procuram recolocação no mercado de trabalho. A Feira terá a importante participação do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Mogi Mirim, o PAT, que conta semanalmente com dezenas de vagas de emprego.

“Aproximar profissionais de RH das empresas dos desempregados é o primeiro passo para facilitar a empregabilidade de nosso povo. Por isso a Prefeitura uniu-se ao ParkShopping Mogi Mirim para a realização deste que promete ser um grandioso evento”, afirmou Massao Hito, Secretário de Governo e Presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.

A primeira Feira da Empregabilidade acontecerá no corredor central do ParkShopping Mogi Mirim, no sábado, 27 de janeiro, com início às 9h e término às 16h. A programação conta com palestras gratuitas no período da manhã, e não é necessário se inscrever.

“É importante um evento como esse, o qual tem foco não apenas na geração de empregos, mas na qualificação profissional para reinserção no disputado mercado de trabalho. Conseguimos reunir, para isso, grandes empresas, faculdades e a Prefeitura, para que possamos contribuir para a empregabilidade e desenvolvimento profissional no município e região”, afirmou Heitor Povoa, Gerente Geral do ParkShopping Mogi Mirim.

Os profissionais, de todos os setores, terão contato direto com empresas de RH, bem como com outras empresas que disponibilizam vagas de emprego. É importante que os participantes levem documentos básicos como CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física), além do currículo.

“Falar de emprego é falar de pessoas, de qualidade de vida. Este é o principal motivo que nos levou a oferecer, junto com a Prefeitura de Mogi Mirim, a primeira Feira da Empregabilidade, divulgando oportunidades profissionais, falando sobre qualificação profissional e mercado de trabalho. Uma chance valiosa para que bons profissionais tenham, em um único dia, um único lugar, a possibilidade de ver e ser visto por importantes empresas, e por que não, sair daqui com a notícia de ter conseguido um bom emprego”, ressaltou Leila Dada, Coordenadora Corporativa de Administração Geral do Grupo AD Shopping.

Entre os parceiros do evento estão: Renovias, ETEC Pedro Ferreira Alves, FATEC “Arthur de Azevedo” de Mogi Mirim, Unicesumar, Grupo Actual, Ciaterh, Essencial Prestadora de Serviços, Morecap, Packseven e PAT de Mogi Mirim.

Serviço

1ª Feira da Empregabilidade

Local: ParkShopping Mogi Mirim – Corredor Central

Data: Sábado, 27 de janeiro

Horário: das 9h às 16h

A programação é gratuita, assim como o amplo estacionamento disponível no Shopping.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, com capacidade para abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, Praça de Alimentação, lojas de serviços, quatro salas de cinema, 18 quiosques, academia de ginástica e estacionamento amplo e gratuito.

Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim possui toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e é a administradora do ParkShopping Mogi Mirim.

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Telefones: (19) 3480-0560 e (19) 99968-0755.

www.parkshoppingmogi.com.br