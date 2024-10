Última pesquisa antes das eleições aponta reeleição de Rodrigo Falsetti com 56,7 % dos votos

O último levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta última quarta-feira (2) aponta que o atual prefeito Rodrigo Falsetti lidera as intenções de voto para a prefeitura de Mogi Guaçu nas eleições municipais que acontecem no próximo domingo, dia 06.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, ele soma 40,9% da preferência do eleitor, contra 13% de Dr Nora e 4,4% de Walter Caveanha. No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados, Falsetti lidera com 56,7% das intenções de voto. Nesse cenário, Dr Nora aparece com 23,2% e Walter Caveanha com 8,9%, que está empatado tecnicamente com Adv Miro Suterio, com 1,3% das intenções de voto. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Espontânea

Se as eleições para Prefeito de Mogi Guaçu fossem hoje, em quem o(a) Sr (a) votaria?

Rodrigo Falsetti : 40,9%

Dr. Nora : 13%

Walter Caveanha : 4,4%

Adv Miro Suterio : 0,4%

Outros nomes citados: 0,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,9%

Não sabe/Não respondeu: 35%

Estimulada

Se as eleições para Prefeito de Mogi Guaçu fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Rodrigo Falsetti : 56,7%

Dr. Nora (PL): 23,3%

Walter Caveanha : 8,9%

Adv Miro Suterio : 1,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 5,4%

Não sabe/Não respondeu: 4,4%

Paraná Pesquisas apurou a rejeição eleitoral dos candidatos em Mogi Guaçu

Se as eleições para Prefeito de Mogi Guaçu fossem hoje em qual/ quais desses candidatos o(a) Sr (a)

NÃO VOTARIA DE JEITO NENHUM?

Walter Caveanha : 38,9%

Dr. Nora (PL): 20,6%

Rodrigo Falsetti : 18,4%

Adv Miro Suterio : 17,9%

Poderia votar em todos: 9,1%

Não sabe/Não respondeu: 14,3%

Metodologia: 700 entrevistados pessoalmente pelo Paraná Pesquisas entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2024. A pesquisa foi contratada pelo próprio Instituto Paraná de Pesquisas e Análise de Consumidor Ltda. Confiança: 95%. Margem de erro: 3,8 pontos percentuais. Registro no TSE nº SP-05084/2024.