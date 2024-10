39º Feteg começa com apresentação do espetáculo Aladdin nesta sexta-feira, 4 de outubro

Com a peça Aladdin, serão iniciadas as apresentações do 39º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg) nesta sexta-feira à noite, 4 de outubro. O espetáculo será encenado, a partir das 20h, pelo grupo de teatro Arte no Coração do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o festival ocorrerá no período de 4 a 21 de outubro, no Teatro Tupec, no Centro Cultural.

O Feteg tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do teatro como forma de expressão. “Utilizando o teatro como forma de conscientização e reflexão e incentivando a formação e expansão de grupos de teatro estudantil, nós podemos proporcionar para a população momentos de lazer, cultura e entretenimento”, disse o secretário da pasta, André Sastri.

O festival será dividido nas seguintes categorias:

a) infanto-juvenil – escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio;

b) adulto – escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio;

c) infanto-juvenil/adulto – escola particular de ensino fundamental e médio); d) livre – instituições de cursos livres, técnicos e/ou profissionalizantes). DE

Todos os grupos inscritos receberão certificados de participação e os grupos vencedores em 1º, 2º e 3º lugares das categorias infanto-juvenil, adulto, infanto-juvenil/adulto e livre receberão troféus, assim como os indicados aos prêmios de melhor atriz, ator e direção. O evento de premiação será terça-feira, 22 de outubro, às 20h, no Teatro Tupec.

Apresentações

As apresentações do 39º Feteg serão realizadas no Teatro Tupec, no Centro Cultural sempre às 20h. Para assistir aos espetáculos, os interessados devem adquirir os bilhetes pelo link venda online: www.megabilheteria.com ou diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no horário das 8h às 12h. O valor do ingresso é de R$ 5 (antecipado) e de R$ 10 (na hora do espetáculo).