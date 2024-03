Traficante é flagrado com 17 tabletes de maconha em rodovia de Mogi Mirim

Nesta quinta, dia 28 de março, por volta das 23h10, uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, Cabo PM Fernandes, Renato e Soldado Gonçalves, pertencente à 2ª Companhia, realizava um patrulhamento tático ostensivo na SP 340, no sentido sul, próximo ao quilômetro 155, no município de Mogi Mirim, quando avistou uma motocicleta Honda/XRE de cor preta parada no acostamento, com um indivíduo ao lado.

Pouco tempo antes, um veículo com as mesmas características havia sido comunicado via rádio pela 26ª Batalhão da Polícia Militar, como sendo produto de roubo nas proximidades de Itapira/SP. Diante dessa informação, os policiais decidiram abordar o suspeito.

Durante a consulta e a revista veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizar uma revista pessoal no indivíduo, foram encontrados 17 tabletes de maconha.

Diante dos fatos, o veículo, o suspeito e a droga foram conduzidos ao plantão policial de Mogi Guaçu, onde o indivíduo foi indiciado por tráfico de drogas.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança da população e continua atuando para combater o tráfico de drogas e outros crimes, visando a construção de uma sociedade mais segura.