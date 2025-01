Semana D de Combate à Dengue começa com mutirão e mobilização para levar conscientização aos moradores

A Prefeitura de Mogi Guaçu, em parceria com as Secretarias de Saúde e de Serviços Municipais (SSM) e Vigilância Ambiental (VA), iniciaram na manhã desta quinta-feira, 23 de janeiro, a Semana D de Combate à Dengue. O mutirão começou pelos bairros do Parque Residencial Ypê Amarelo, Jardim Santa Cruz e Alto dos Ypês, na Zona Norte. A ação prioriza as áreas com maior incidência do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chinkungunya e zika vírus.

A Semana D de Combate à Dengue continua nesta sexta-feira, 24, com cronograma de trabalho para o período matutino nos bairros dos Jardins Ypê V, São José, Chiorato, Nova Europa e São Pedro. E na parte da tarde, serão visitados os Jardins São Francisco e São Camilo, além de uma parte do Jardim Novo II. A ação também será realizada no sábado, 25, das 8h às 12h, na Zona Leste de Mogi Guaçu.

Durante a trabalho dessa manhã, os agentes de saúde e servidores da limpeza pública do município fizeram panfletagem, visita domiciliar e limpeza de áreas verdes. “Vamos contar ainda com o apoio de dois caminhões que vão recolher os entulhos e um terceiro vai fazer o recolhimento de materiais recicláveis”, disse a bióloga da VA, Cristiana Monteiro Ferraz.

A ação também conta com um drone que sobrevoa a área para detectar os locais mais críticos e identificar imóveis abandonados e casas com piscinas sem a devida manutenção. “A participação da comunidade é fundamental no combate ao mosquito Aedes aegypti. Por isso, os cidadãos devem jogar fora objetos que acumulem água, como latas, garrafas e plásticos em geral. Também é necessário que mantenha caixas d’água, tambores, cisternas e latas de lixo bem tampadas”, explicou.

Cristiana Ferraz reforçou o pedido para que a população separe os entulhos dos materiais recicláveis. “Solicitamos que todos os cidadãos coloquem os entulhos de um lado da rua e os materiais recicláveis do outro para agilizar e facilitar o trabalho das equipes de recolhimento que atuarão nessa ação. Nesse momento, é essencial reduzirmos a infestação do Aedes aegypti com a eliminação de criadouros, mantendo os quintais e terrenos limpos e livres de recipientes que possam acumular água, impedindo a postura de ovos do mosquito”, pontuou.

Nebulização veicular

Para coibir o avanço dos casos de dengue em Mogi Guaçu, a Secretaria Municipal de Saúde continua com o cronograma de nebulização nos bairros. Na próxima semana, entre os dias 27, 28 e 29 de janeiro, a Pasta vai realizar a nebulização veicular das 17h30 às 20h no Parque Cidade Nova, na Zona Oeste, e no Parque Residencial Ypê Amarelo, na Zona Norte.