PAT divulga 177 vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (24)

AÇOUGUEIRO (8332329): Ter experiência na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. Empresa oferece plano médico e cesta básica de R$120,00. AJUDANTE DE CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRA (8303880): Auxiliar na montagem de pallets e embalagens de madeira, auxiliar na limpeza, organização da fábrica. Organiza as madeiras nas saídas das máquinas, carimba e identifica os produtos acabados. Segue padrão de segurança e higiene. Empresa oferece cesta básica, alimentação no local e fretado. Não exige experiência, porém será um diferencial. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental incompleto. AJUDANTE DE OBRAS (8308925): Necessário conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE OBRAS (8368616): Exercer atividades relacionadas a pedreiro de fundação, servente, pintura, calheiro. Trabalhar na região de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Holambra e Artur Nogueira. Preferência quem resida na região dos Ipês ou Jardim Santa Cruz. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (8364750): Ajudante geral na produção. Com idade acima de 45 anos. Com ou sem experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE GERAL (8364446): Ajudar a fazer acabamento nas peças, ajudar na limpeza e embalagem. Não precisa experiência. Idade mínima 30 anos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL (8354776): Armador de ferragens na construção civil com ou sem experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ATENDENTE BALCONISTA (8359652): Efetuar atendimento ao público, ter conhecimento em informática. Não exige experiência comprovada e sim conhecimento mínimo. Vaga masculina. Ensino médio completo AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8366937): Prestar apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística. Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços. Tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Executar as atividades agindo em conformidade às normas e procedimentos técnicos e de segurança. Demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE CORTE (8358239): Preparador de tecidos e suas marcações e corte para o setor da costura. Revisam e contam peças já cortadas. Fazem a inspeção de qualidade nos tecidos a serem cortados para a produção de costura. Auxiliar os operadores de máquinas no corte de materiais. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LIMPEZA/SERVIÇOS GERAIS (8319720): Executam trabalhos de serviços gerais, limpeza e lavagem de veículos, limpeza e conservação dos ambientes de trabalho, seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ambiental. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Experiência na função. Empresa oferece cesta básica, vale produtividade, convênio médico/odontológico e seguro de vida. AUXILIAR DE LIMPEZA (8365206): Limpeza de restaurante e lanchonetes. Experiencia na função. Vaga sexo feminino. Escolaridade indiferente. Empresa oferece benefícios como ajuda de custo, vale alimentação no valor de R$149,00 e refeição no local. AUXILIAR DE LIMPEZA (8369133): serviços gerais na área de limpeza e pequenos reparos na área de jardinagem. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Empresa oferece vale transporte e vale alimentação. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8352319): Não exige experiência, operar máquinas, realizar montagem e desmontagem, limpeza de peças das máquinas entre outras atividades do processo de produção. Vaga sexo masculino. Escolaridade alfabetizado. AUXILIAR DE MONTAGEM DE MÓVEIS (8361316): Desejável experiência na área ou interesse em aprender. Proatividade e trabalho em equipe. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8369986): Auxiliar na produção de brinquedos. Não precisa experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CARPINTEIRO (8308939): Trabalhar na fabricação de formas de montagens. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CARPINTEIRO (8364192): necessário conhecimento na área da construção civil. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CHAPISTA DE LANCHONETE (8328184): manipular alimentos, manuseio de chapa a gás e frigideira, realizar montagem de lanches, sucos, drinks e porções. Manter limpeza do local de trabalho diariamente. Boa comunicação, transporte próprio, responsável. Idade de 30 a 45 anos. Empresa oferece 1 folga na semana, 1 folga um domingo por mês, r$138,52 gorjeta paga em folha. R$300,00 vale refeição – cartão Seicon. Refeição no local. CONTROLADOR DE ACESSO (8365314): Exercer a função de controlador de acesso e balança, experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. Empresa oferece benefícios como ajuda de custo, vale alimentação no valor de R$149,00 e refeição no local. COSTUREIRA EM GERAL (8260781): Conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA (8334413): Vaga para trabalhar na cidade de Itapira. Costureira e costureira iniciante, não necessita experiência. Vaga feminina. Escolaridade alfabetizada. Empresa oferece cartão alimentação, prêmio assiduidade, convênio médico após experiência, fretado. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES (8295369):Atuar como meio oficial eletricista, trabalhar com instalações e manutenções em sistemas de segurança, como alarme, cerca elétrica, circuito fechado de TV, portão eletrônico, entre outros. Possuir disponibilidade para horas extras. Necessário conhecimento de computação e experiência na função. Vaga masculina. Ensino técnico na área. CNH: B. FERRAMENTEIRO (8351999): Exercer a função de auxiliar de ferramentaria. Operar torno CNC e máquinas operatrizes. Diferencial: ajustagem manual (limas, lixadeira, esmerilhadeira, furadeira manual e de bancada, martelo, machos, cossinetes, montagem e desmontagem de dispositivos). Solda MIG e eletrodo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. INSTALADOR DE SISTEMA DE SEGURANÇA (8295307): Instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, câmeras. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B MECÂNICO AUTOMOTIVO (8368212): Efetuar atendimento aos clientes, alinhamento e balanceamento, montagem e desmontagem de pneus, check-up nos veículos. Mecânica preventiva e corretiva no geral. Vivência em Mecânica Automotiva. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: B MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8327165): Realizar montagem e desmontagem de estruturas metálicas, interpretar desenhos técnicos e fazer soldagem de peças. Vaga masculina. Ensino médio completo. Experiência na função. Empresa oferece cesta básica, vale alimentação e bônus assiduidade. MONTADOR DE MÓVEIS AUXILIAR (8323845): Atuar como auxiliar de montagem de móveis, conhecimento em montagem. Vaga masculina. Ensino médio completo. MONTADOR DE MÓVEIS (8361286): Experiência comprovada em Carteira. Disponibilidade para viagens. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B MOTORISTA DE ÔNIBUS (8319553): Motorista de ônibus com experiência comprovada mínima de 2 anos na função, com curso de transporte coletivo. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D. empresa oferece cesta básica, vale produtividade, convênio médico/odontológico, seguro de vida. OPERADOR DE ATENDIMENTO (8366049): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Atender ao público, fazer lançamentos e triagem das encomendas. Vaga masculina. Ensino médio completo. Com ou sem experiência. Empresa oferece vale transporte e vale refeição. OPERADOR DE PRODUÇÃO (8369113): Vaga para trabalhar em Jaguariuna. Sem exigências. Empresa oferece fretado gratuito (Mogi Guaçu) e diversos benefícios. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. 1º turno: segunda a sexta das 06h as 15h48m, 2º turno terça a sábado das 06h as 15h48m e 3º turno segunda a sexta das 16h às 01h19m. PEDREIRO (8334561): Possuir amplo conhecimento em construção civil, serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de base, estruturas de concreto e pisos, assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos, acabamento em geral. PEDREIRO (8364286): necessário conhecimento na área de construção civil. 2 anos de experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PREPARADOR DE PRODUÇÃO (8362119): Receber, identificar, separar, organizar os materiais. Realizar a triagem de materiais na esteira. Realizar a limpeza das instalações, separar e amarrar os bags na produção. Escala 12×36. Vaga masculina. Ser alfabetizado. PROFESSOR DE INGLÊS (8359046): Atuará no ensino particular de inglês, com planejamento estratégico, acompanhamento individualizado e foco no progresso eficiente do aprendizado. Fluência comprovada em inglês, experiência no ensino de idiomas para adultos, capacidade de elaborar planos de aulas estruturadas, familiaridade com avaliação de desempenho de alunos, conhecimento em informática e metodologia de ensino moderno. Capacidade de conduzir aulas presenciais e online com dinamismo. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. PROMOTOR DE VENDAS (8368508): Necessária experiência comprovada na função de vendedor. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. REPOSITOR DE MERCADORIAS (8354615): Repor mercadorias, abastecer prateleiras/gôndolas, geladeira, embalar, etiquetar produtos, organizar e manter produtos no estoque, limpeza e organização do estoque, limpeza e seleção das frutas e legumes do hortifruti, limpeza dos freezers e geladeiras, precificação. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. SEPARADOR DE MATERIAIS (8360453): Experiência em separação de materiais de alumínio, limpeza de rua ou qualquer experiência no trabalho braçal. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. Empresa oferece Refeição e vale alimentação. SERRALHEIRO (8327099): Responsável por fabricar, reparar e instalar estruturas, ter conhecimento técnico de interpretação de desenhos e realizar cortes, furos, dobras e soldas em materiais metálicos. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. Empresa oferece, cesta básica, vale alimentação, bônus por assiduidade. SERVENTE DE PEDREIRO (8359288): Vaga temporária, 30 dias. Necessária experiência como ajudante de obras, servente de pedreiro. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB VENDEDOR PORTA A PORTA (8264226): Divulgar serviços da empresa, prospecção de novos clientes com foco na venda consultiva de produtos e serviços, realizar demonstrações dos planos oferecidos, fechar vendas e assegurar a satisfação dos clientes durante todo o processo. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médico completo ou cursando.

