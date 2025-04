Samae é destaque em pesquisa de qualidade de serviços públicos em Mogi Guaçu

O Samae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) foi reconhecido como a melhor prestadora de serviços públicos de Mogi Guaçu em pesquisa realizada pela Indsat, empresa com sede em Piracicaba.

“Este reconhecimento é um reflexo do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a eficiência no fornecimento de água, além do empenho em assegurar que todos os moradores tenham acesso a um serviço essencial”, pontuou o superintendente da autarquia Mario Antonio Zaia.

O Samae recebeu a melhor avaliação entre os 16 serviços públicos avaliados na cidade, com 763 pontos e alto grau de satisfação. O desempenho ficou acima da média das cidades de médio porte.

A pesquisa avaliou diversos critérios, incluindo a qualidade da água, a regularidade no abastecimento e a satisfação dos clientes. O superintendente destacou que alcançar este destaque representa não apenas o trabalho da equipe, mas também o apoio e confiança da comunidade.

Zaia comentou que a autarquia busca sempre adequação em outros serviços prestados, mas reforça que o abastecimento é um diferencial. Isto porque, além do bom gerenciamento deste recurso natural, que é a água, o Município sai na frente de tantos outros do Estado sem enfrentar racionamento e ainda possui uma das menores tarifas.