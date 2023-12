Seis guaçuanos conquistam o título de Campeão Paulista de Ciclismo da Temporada 2023  

No sábado, 16 de dezembro, seis integrantes da equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) participaram da festa de encerramento das competições estaduais desse ano. No evento, promovido pela Federação Paulista de Ciclismo, os guaçuanos receberam os certificados de Campeão Paulista de Ciclismo da Temporada 2023.

A festa contou com a presença do presidente da Federação Paulista de Ciclismo, Claudio Facex, que resgatou o evento anual, no qual todos os campeões paulista de ciclismo das provas de montanha, de contrarrelógio, de estrada, além do campeão do ranking recebem um certificado e participam de um jantar. O evento aconteceu na Mooca.

Entre os ciclistas premiados, destaque para Livia Eduarda Ribeiro Martins (categoria juvenil), que recebeu dois certificados de campeã paulista nas provas de montanha e contrarrelógio e ainda o de campeã do Ranking Paulista. Já entre os homens, o atleta Adilson Aparecido Vieira ganhou os certificados da modalidade de estrada e o de campeão do Ranking Paulista (master B) Também recebeu o certificado de campeão do Ranking Paulista 2023, o guaçuano Alan Martini Marciél Vieira (mirim).

Os outros premiados foram Fabio Rodrigues Braga Junior, que recebeu o certificado de campeão paulista de montanha pela categoria juvenil; Newton de Souza Leite, de campeão da prova de estrada (master D2); e Otávio Lanzi Barbosa, o de campeão aulista de estrada pela categoria mirim.