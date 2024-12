Secretaria da Educação realiza formatura dos alunos da Educação Infantil II

A Secretaria Municipal da Educação realiza, ao longo desta semana, a formatura dos estudantes da Educação Infantil II. Ao todo, serão 1,5 mil formandos com idade até cinco anos das 35 Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs), além da Fundação Educacional Guaçuana (FEG).

Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, a cerimônia de formatura foi realizada para os alunos da rede municipal de ensino do Setor 5 no Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, na Vila Paraíso. Cerca de 100 crianças participaram do evento, sendo elas das EMEIs Prefeito Altino Martini, Profª. Ivone Soares, Profª. Marisa de Fátima Savacini Ferraz e Vereador Jayme Pansani.

E na manhã de hoje, ocorreu também a formatura dos estudantes do Setor 3 da EMEI Adriana Missio, no Jardim Nossa Senhora das Graças. E, logo mais, a partir das 18h, no Centro Comunitário do Jardim Novo I, no Jardim Novo I, será a vez dos alunos do Setor 4 da EMEI Izete Gonçalves Mamede.

Já o último evento do dia está marcado para as 19h, no Salão Paroquial Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Novo I. Na ocasião será a formatura dos estudantes do Setor 2 das EMEIs Jesner Falseti, José Maria Rangel e Francisca de Lima.

Em 2025, as crianças avançam para uma nova fase da vida escolar, porque todas irão ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental I.