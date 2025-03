Educação de Mogi Guaçu é premiada pelo Estado por destaque em alfabetização na idade certa

Os índices efetivos de alfabetização na idade certa, até o 2º ano do ensino fundamental, renderam a Mogi Guaçu premiação de destaque oferecida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A cidade é uma entre apenas 100 municípios paulistas reconhecidos pelos bons resultados alcançados.

Presente em evento realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, o prefeito Rodrigo Falsetti recebeu das mãos do governador Tarcísio de Freitas o prêmio do programa Alfabetiza Juntos SP. Além deste, 11 escolas da rede municipal foram condecoradas com o prêmio Excelência Educacional, que irá assegurar mais investimentos do Governo Paulista para o próximo ano.

“Essa é uma conquista muito importante para a Educação de Mogi Guaçu. Ela demonstra que o comprometimento dos profissionais da rede, os investimentos que temos feito nos últimos anos e, é claro, o desempenho e a dedicação dos nossos alunos estão dando resultados na ponta”, destacou o prefeito. “São dados que atestam a efetividade do trabalho, com crianças lendo adequadamente até o 2º ano”.

A iniciativa visa reconhecer esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) de 2024. O Prêmio Excelência Educacional reconheceu 1.171 escolas municipais de 442 cidades, enquanto a Avaliação de Fluência Leitora contemplou os 100 municípios que obtiveram os melhores resultados. Somente 72 alcançaram ambas as premiações.

“Estamos muito satisfeitos com esse reconhecimento do Governo do Estado, que além de incentivar toda a rede irá viabilizar recursos adicionais vindos de São Paulo para fortalecimento do ensino, formação de profissionais e melhoria das unidades escolares”, avaliou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, também presente no evento ao lado da secretária-adjunta Josiane Luciano Oliva e das servidoras Mary Aparecida dos Santos Ferreira e Jossiana Valim de Campos Biazotto.

Entre as escolas guaçuanas reconhecidas estão as unidades Profº Antonio Canevalle Filho, Profª Cleonice Aparecida Thiele, Ubirajara Ramos, Padre Estevo Fernando Laurindo, João Bueno Junior, Coronel Joaquim Leite de Souza, Profª Maria Diva de Oliveira, Profº Milton Franco de Faria, Profª Isaura Ana de Campos, Prefeito Waldomiro Calmazini e a Fundação Educacional Guaçuana (FEG).