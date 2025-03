Qualifica SP oferece curso gratuito de inteligência artificial

O Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), está com inscrições abertas para o curso online IA para todos. Interessados em participar podem se inscrever até 31 de março pelo link: www.qualificasp.sp.gov.br. Após o cadastro, o início das aulas será imediato e os estudantes irão receber certificados ao final do curso.

O programa está oferecendo um milhão de vagas para os moradores alfabetizados do Estado de São Paulo e não há exigência de idade mínima ou máxima. O curso tem apoio do Fundo Social de Mogi Guaçu, que conta com a parceria da Frente Parlamentar em Apoio aos Trabalhos dos Presidentes dos Fundos Sociais Municipais Paulistas.

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Software (Abes), em 2025, a demanda por profissionais de inteligência artificial deve crescer 150% no Brasil.

“Essa iniciativa tem um duplo impacto positivo, porque busca promover a autonomia e a geração de renda para pessoas, além de despertar o interesse dos alunos por carreiras na área de tecnologia e programação, setores em crescimento no atual mercado de trabalho do país”, comentou a presidente do Fundo Social de Mogi Guaçu, Vânia Regina Ribeiro.