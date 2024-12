Felipe Casarim de Araújo é campeão paulista nos 50 e 100 metros livre e dos 100 metros costas

O nadador Felipe Casarim de Araújo, de 12 anos, viveu um momento especial neste início de sua carreira esportiva. No último final de semana, o guaçuano sagrou-se campeão estadual nos 50 e 100 metros livre e nos 100 metros costas. Os três títulos foram conquistados no Campeonato Paulista Petiz de Verão 2024, durante competição realizada entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, em Bauru.

Também participou do evento, a nadadora Lara Risso Assunção, 12 anos, que conseguiu baixar a sua marca em 15 segundos na prova dos 100 metros borboleta. Ela competiu ainda nas provas de 50 e 100 metros livre. Outro guaçuano que caiu na água foi Murilo Pinheiro, 12 anos, que competiu nos 50 e 100 metros livre e dos 100 metros borboleta. A técnica da equipe de natação de Mogi Guaçu é Giovana Maximiano Schiavon Pacobello e o assistente-técnico é João Guilherme de Freitas.

Cerca de 566 nadadores, representando 46 entidades, participaram do Campeonato Paulista Petiz de Verão 2024. Essa competição foi exclusivamente para atletas com idade entre 11 e 12 anos. A Arena ABDA é um dos melhores complexos esportivos da América Latina, pois conta com duas piscinas olímpicas homologadas de 50 metros.

Juvenil

Entre os dias 26 e 30 de novembro, a equipe de natação juvenil de Mogi Guaçu disputou o Campeonato Brasileiro Juvenil de Verão. O evento aconteceu em Uberlândia (MG). A competição foi para a faixa etária de 15 e 16 anos e contou com a participação de 600 atletas de 109 associações do Brasil.

A equipe juvenil de Mogi Guaçu foi composta pelos nadadores João Antero Pessoti de Paiva (16 anos), Ana Laura Buratin de Paulo (15), Maria Eduarda Quintilhano (15) e Lauren Pinheiro (15). Os guaçuanos conquistaram vagas para as finais das provas dos 50 metros livre, 100 metros livre e 100 metros peito, porém, nenhum deles conseguiu subir ao pódio.