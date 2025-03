Mogi Guaçu se mobiliza para levar jovem talento à Olimpíada Internacional de matemática no Japão

A nossa cidade está prestes a ter uma de suas estudantes representando o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) 2024-25, que será realizada no Japão. Isabela Stefanini, de apenas 11 anos e aluna do 7º ano do Ensino Fundamental II, foi convidada a participar do evento devido ao seu excepcional desempenho em competições matemáticas.

Isabela estuda em um dos colégios particulares mais renomados da cidade, onde seu talento foi reconhecido após se destacar na Olimpíada Internacional de Matemática – Matemática sem Fronteiras. Em 2024, ela obteve a terceira maior média da turma do 6º ano, com um impressionante 9,75, e ficou em 15º lugar no exame nacional do Colégio Objetivo, que contou com a participação de cerca de 800 alunos de todo o país.

Para tornar possível a sua viagem ao Japão, a família de Isabela decidiu organizar uma “vaquinha online”. O custo total para a viagem, que inclui passagens aéreas, hospedagem e alimentação, está estimado em R$ 25.000,00. Diante da impossibilidade de arcar com esse valor, amigos e familiares se mobilizaram para apoiar a iniciativa, incentivando a criação da campanha de arrecadação.

“Estamos muito animados com a possibilidade de a Isabela representar nossa cidade e nosso país. Ela é uma menina dedicada e merece essa oportunidade”, afirmou um dos familiares. Além da vaquinha online, a comunidade escolar e o grupo que acompanhará Isabela estão organizando outras ações para arrecadar fundos e garantir que a jovem possa participar da competição, que ocorrerá entre o final de julho e o início de agosto.

Isabela não é nova no mundo das olimpíadas. Desde 2019, ela vem conquistando medalhas em diversas competições, mostrando que a matemática é uma paixão que a acompanha desde cedo. “Estou muito empolgada e espero fazer o meu melhor no Japão”, disse Isabela, que já começou a se preparar intensamente para o evento.

A comunidade de Mogi Guaçu se une em torno da jovem prodígio, acreditando no potencial de Isabela e na importância de apoiar os talentos locais. Para contribuir com a “vaquinha online” e ajudar a levar Isabela ao Japão, interessados podem acessar [link para a vaquinha].

A expectativa é grande, e a torcida por Isabela cresce a cada dia. Com o apoio de todos, essa jovem talentosa poderá representar não apenas sua escola, mas toda uma cidade, mostrando que o futuro é promissor e que a matemática pode levar a grandes conquistas.

https://www.vakinha.com.br/5396317

Chave Pix:

isarumoaojapao@gmail.com