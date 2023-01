SAMAE realiza manutenção dos filtros da ETA Martinho Prado Junior

Água de qualidade é um direito de todas as pessoas, além da necessidade para tarefas da casa ter uma água digna de consumo é o intuito do superintendente do Samae Mario Antonio Zaia, por isso há vários dias vinha sendo planejada a manutenção dos filtros na ETA de Martinho Prado Junior.

As equipes começaram trabalhar às 7 horas da manhã desta quarta-feira e o serviço durou por mais 10 horas sem interrupção para que a troca dos filtros fosse realizada o mais rápido possível, sem muito impacto na distribuição de água.

Um trabalho que seria necessário cinco dias para ser realizado foi desenvolvido com muito empenho e determinação da equipe.

Antonio Carlos Bento Junior, Secretário Autárquico de serviço e tratamento explicou como foi planejado e desenvolvido nessa manutenção.

“Desde as 7hs toda equipe esta trabalhando com eficiência e dedicação, para que pudesse regularizar a distribuição de agua o mais rápido possível”, finalizou ele.