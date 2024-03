Samae comemora data e arrecada itens de higiene para o Lar da Terceira Idade

O Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) está preparando uma série de atividades para suas colaboradas para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 8. Mas, as ações não serão apenas internas. Haverá campanha de arrecadação de itens de higiene pessoal para as mulheres assistidas pelo Lar da Terceira Idade Padre Longino.

“Todos os colaboradores do Samae serão chamados ao engajamento nesta ação social, assim como também os contribuintes. Com isto, cada pessoa que comparecer à sede da autarquia e doar itens de higiene pessoal na próxima sexta-feira (8), das 7h30 ao meio-dia, ganhará um botão de rosa em sinal de agradecimento à contribuição”, detalha o superintendente do Samae, Mario Antônio Zaia.

A programação organizada pela comissão de eventos do Samae para as colaboradas se estenderá por todo o mês de março com ações de beleza e palestras com temas variados, entre os quais, alimentação, saúde e imagem pessoal. O time de profissionais que colaborará com a autarquia conta com Isabela Vitória dos Santos (nutricionista), Tristana Cezaretto (psicóloga), Joseanna Fagundes (consultora de imagem pessoal e corporativa) e Rita Lopes (consultora Mary Kay). E ainda um grupo de profissionais do Senac que falará sobre moda.