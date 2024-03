Costureira é assassinada dentro de casa, em Mogi Mirim

Uma tragédia chocou a comunidade de Mogi Mirim neste fim de semana, quando uma costureira de 66 anos foi brutalmente assassinada em sua própria casa. O crime aconteceu na noite de sábado (02), no bairro do Aterrado, e está sendo tratado como latrocínio, pois foram levados bens e itens do imóvel, incluindo um aparelho de celular.

A vítima foi encontrada no domingo por familiares, que estranharam sua ausência e decidiram visitá-la. Ao chegarem à residência, por volta das 15h, fizeram uma descoberta terrível: a costureira estava morta dentro do quarto.

De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada pela família, o suspeito teria pulado o muro da casa durante a noite de sábado e surpreendido a vítima na cozinha, que fica nos fundos da residência. Em seguida, o criminoso teria levado a costureira para o quarto, onde a agrediu violentamente e a matou, utilizando um vaso que foi quebrado em sua cabeça, causando um forte trauma craniano.

Após cometer o crime, o suspeito revirou todo o imóvel em busca de objetos de valor e, em seguida, fugiu pulando o muro. A polícia conseguiu algumas pistas sobre o autor do latrocínio. Segundo informações apuradas no local, ele foi visto na casa de um vizinho, onde teria sido visto tomando vinho. Posteriormente, teria solicitado um carro de aplicativo para levá-lo até a Estação Rodoviária, onde iria tomar um ônibus com destino a São Paulo.

Os PMs então iniciaram diligências imediatas para localizar imagens de câmeras de segurança em residências vizinhas. Com base nessas imagens, eles conseguiram identificar e deter o suspeito próximo à Estação Rodoviária. Ele estava de posse de alguns objetos que acredita-se terem sido roubados após o crime.

Inicialmente, o suspeito, identificado como B.L.O.P, negou ter cometido o delito, mas posteriormente confessou sua autoria. A irmã da vítima compareceu à delegacia e confirmou que os objetos encontrados com o suspeito eram de propriedade da costureira.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, e o suspeito permanecerá detido à disposição da justiça. O crime deixou a comunidade local em choque, e as autoridades estão empenhadas em esclarecer todos os detalhes e garantir que o responsável seja devidamente punido.

A família da costureira está em luto e recebe o apoio de amigos e vizinhos nesse momento difícil. A vítima era uma pessoa querida na comunidade, conhecida por sua habilidade na costura e sua simpatia. Seu trágico assassinato deixa uma lacuna irreparável na vida de todos que a conheciam.