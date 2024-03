Revitalização do Centro Esportivo do AICA entra na fase de conclusão

Entrou na fase de conclusão o serviço de revitalização do Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, conhecido como AICA, no Jardim São Pedro. Se as condições climáticas continuarem favoráveis, a Prefeitura de Mogi Guaçu deve entregar a nova área esportiva para os moradores da região da Zona Leste até o final deste mês.

Nesta semana, serão realizadas a limpeza e a poda de árvores da área, na qual serão instalados o playground e a academia ao ar livre, pintura das quadras poliesportivas e das telas de proteção. Está prevista ainda a colocação de areia no espaço que abrigará a quadra de areia e a instalação de gramas do local.

No espaço já foram realizados os trabalhos de construção de arquibancadas, drenagem de águas pluviais, instalação de oito postes de iluminação externa com 32 lâmpadas de LED, além de outros oito postes com 24 refletores no entorno das quadras poliesportiva e de areia e a pintura dos alambrados. Também estão entre os serviços executados a reforma dos vestiários, que receberam novo telhado metálico de sanduíche, novos vasos sanitários, chuveiros, pias e torneiras, revestimentos de pisos e azulejos, instalações elétricas e uma nova caixa d’água.

Além disso, o Centro Esportivo do AICA também ganhará novos equipamentos, como conjunto de trave completa com rede para futebol de salão, poste com rede de voleibol e tabela completa com suporte e rede para basquete e o playground. A revitalização prevê também a reforma do calçamento em concreto e de bancos e lixeira.

A revitalização do centro esportivo tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).