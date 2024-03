Centro Cultural: 2ª Feira Mística acontece no próximo sábado com entrada franca

Prepare-se para um dia repleto de magia e encanto na 2ª Feira Mística de Mogi Guaçu. O evento acontecerá no período das 10h às 22h do próximo sábado, dia 16 de março, no Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. A entrada é gratuita.

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, a feira esotérica apresentará para os visitantes o incrível mundo das leituras místicas. “Tenho certeza de que será uma jornada espiritual única e o público sentirá a sua espiritualidade de uma maneira única e incrível As pessoas sairão do evento com a energia renovada”, disse o secretário da Pasta, André Sastri.

Com mais de 30 expositores, sendo eles, em sua maioria, de Mogi Guaçu, o público poderá encontrar tudo o que precisa para elevar suas energias. “Teremos desde produtos de decoração e artesanatos únicos como, por exemplo, saboaria, óleos e incensos que purificam o ambiente”, falou.

No local também haverá praça de alimentação alinhada com o mundo místico, além de um espaço dedicado à cultura Geek que contará com um deslumbrante desfile de cosplay medieval/místico.

Programação

11h – Terapia Familiar (Nílce Araújo)

14h – Studio de Dança (Bruna Carvalho)

15h – Terapia Familiar (Nílce Araújo)

16h – Dança Solo / Jazz (Bruna Campanhari)

16h30 – Karen Lima Escola de Dança

17h – Prática de Meditação (Larissa Souza) e apresentações de piano

17h30 – Karen Lima Escola de Dança

18h – Cantor Ricardo Benni

19h – Dança do Ventre Solo (Nur El Shams)