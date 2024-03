Prefeitura inicia novo pacote de recapeamento com quase 1 km de recuperação asfáltica

A Administração Municipal deu início a outro pacote de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas de Mogi Guaçu. Desta vez, serão contempladas as Ruas Rio de Janeiro, na Bela Vista, e Antonio Emanuel Miachon, no Bairro do Lote, que somarão, ao todo, 822,24 metros lineares de novo asfalto.

Com este trabalho, a cidade atingirá o total de 137 vias recuperadas dentro do maior programa de recapeamento asfáltico do município. Os serviços começaram na gestão do prefeito Rodrigo Falsetti.

Nesta quarta-feira, 13 de março, o recapeamento começou pela Rua Rio de Janeiro, na Bela Vista, com a execução de 510 metros lineares de restauração asfáltica. Além disso, o serviço será feito nas embocaduras dos cruzamentos da via com a Rua São Paulo, Rua Curitiba e Rua Goiânia.

Na sequência, o trabalho será executado em 312,24 metros lineares da Rua Antônio Emanuel Miachon, no Bairro do Lote. Esta via ainda receberá rampas de acessibilidade. É importante ressaltar que nesse bairro também já foram recapeadas as Ruas São Benedito, Antunes Garcia, Santo Antonio e Travessa Maria Lovatto.