PAT divulga 242 vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (02)

242 Vagas distribuídas em 96 ocupações

AÇOUGUEIRO (7465153): Experiência na função.Auxiliar no preparo de carnes para corte, efetuar limpeza das carnes, atender clientes, alimentar máquinas de embalagens, abastecer carnes e derivados nos balcões de refrigeração e demais atividades pertinentes a função. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE GERAL (7491838): Medir, cortar, lixar e dar acabamento em peças. Auxiliar na pintura e na montagem de peças. Leitura e interpretação de desenhos técnicos. Conhecimento de medidas. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7394617): Ajuda nas manutenções preventivas e corretivas em máquinas e equipamentos industriais. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Contribui com a conservação do patrimônio e da segurança operacional da empresa, acompanha inspeções e vistorias periódicas, monitora os sistemas de proteção e emergência, incêndios e atuando em situações necessárias. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MONTADOR MÓVEIS DE MADEIRA (7354232): Trabalhar na divisa entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim. Ajudante de montagem de móveis, ter conhecimento na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7397447): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial: Quem possua experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PEDREIRO (7430027): Demolir concreto, alvenaria e outras estruturas. Preparar canteiros de obras, limpar e compactar solos, realizar escavações e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7492382): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir conhecimentos de serralheria em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AJUDANTE DE SERRALHEIRO (7467011): Necessária experiência na função e conhecimentos com medidas, milímetro e polegada. Vaga masculina. Ensino fundamental completo ou curso técnico Mecânica, Solda ou Metrologia. CNH: B ALMOXARIFE (7487493): Necessária experiência em construção civil, comprovada em carteira ou carta de referência. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ANALISTA DE LOGÍSTICA (7499360): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessária experiência na área e conhecimentos em estoque, expedição e logística. Vaga masculina. Ensino médio completo. ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (7484327): Vaga para trabalhar em Jaguariúna. Atuar no recrutamento e seleção ao entender as necessidades dos setores que estão contratando, traduzir essas necessidades em requisitos para as vagas e selecionar os candidatos mais alinhados às exigências. Fazer a gestão de pessoas e do clima organizacional ao identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento, contratações, promoções, substituições e realocações de profissionais. Atuar em questões mais técnicas, como folha de pagamento, gestão de benefícios, legislação trabalhista, férias, descontos, etc. Acompanhar novos profissionais em seu período de experiência e onboarding. Dar feedbacks para pessoas de diferentes áreas. Experiência prévia na área, conhecimentos em softwares com Excel, perfil organizado e comunicativo, habilidade em lidar com diferentes pessoas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino superior completo em RH ou áreas correlatas. CNH: B ARMADOR DE FERRAGENS (7492525): Vaga para cidade de Mogi Mirim (Divisa). Armador de ferragens na construção civil com ou sem experiência ou ajudante geral que se interesse pela vaga. Moradores de Mogi Guaçu/Mogi Mirim. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. ASSISTENTE DE VENDAS (7494495): Necessário conhecimento básico em informática (excel), experiência em vendas e flexibilidade de horários. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. ATENDENTE DE BALCÃO (7338620): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar atendimento ao cliente, necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário, acima de 20 anos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB ou B. AUDITOR EXTERNO (7338596): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar contagem de estoque, necessária experiência em logística. Experiência na função será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico em logística. AUXILIAR DE COZINHA (7427651): Responsável pela preparação de alimentos, experiência e habilidade no preparo de alimentos. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. CNH: AB AUXILIAR DE INSPEÇÃO (7502414): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Necessária experiência na função ou candidato que já tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Preferencialmente candidato já aposentado, desde que possua os requisitos acima. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. AUXILIAR DE LIMPEZA (7436877): Necessária experiência em rotinas de limpeza. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE LOGÍSTICA (7470301): Experiência em recebimento e expedição. Treinamento NR11 em vigor. Vaga sexo indiferente. CNH: B. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7496596): Profissional para trabalhar com lixadeira, solda, chaves mecânicas. Trabalho braçal exige uso de força e peso. Necessário possuir meios próprios para ir até o local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (7453307): Necessária experiência na função, comprovada em carteira. Ser proativo, comunicativo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL (7341037): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica de caminhão. Serpa um diferencial possuir conhecimento na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. CALDEIREIRO (7481711): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Efetuar leitura e interpretação de desenhos técnicos mecânicos, cálculos e planificação das peças a serem fabricados. Manuseio, leitura e interpretação de instrumentos de medição próprio da função. Cortar com maçarico, com plasma, pontear peças, travar e esquadrejar, calandrar virolas e tubulões. Traçar quadrados para redondo, curvas de gomo entre outras peças de forma geométrica caldeirada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B CALDEIREIRO DE MANUTENÇÃO (7432619): Necessária experiência de 06 meses comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CALDEIREIRO INDUSTRIAL (7395469): Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, especificam quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CARPINTEIRO (7389642): Necessário conhecimento na área de construção civil. Experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CARPINTEIRO (7431596): Executa serviços de preparação, fabricação, confecção, montagem e desmontagem de formas e painéis necessários para moldagem de estruturas de concreto, acabamento, andaimes e escoramentos diversos, utilizando ferramentas manuais e elétricas. Auxilia em demais atividades da obra. Vaga masculina. Escolaridade indiferente para a vaga. COMPRADOR NA ÁREA CONSTRUÇÃO CIVIL (7486211): Responsável por comprar materiais para obra, controlar equipamentos, locações, alimentar planilhas de compras etc. Necessária experiência comprovada em carteira. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CONFERENTE DE EXPEDIÇÃO (7497868): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário possuir conhecimentos em estoque. Ser proativo e organizado. Diferencial: Quem possua experiência na área e conhecimento ou curso técnico em logística. Vaga masculina. Ensino médio completo. CONSULTOR DE VENDAS INTERNA (7455257): Atuará na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, whatsapp e email. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados e em atingir metas. Saber trabalhar em equipe. Possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Experiência será considerado um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. COZINHEIRO INDUSTRIAL (7494070): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência como cozinheiro em restaurantes industriais, organização, limpeza, pró-atividade, higiene pessoal, bom relacionamento com colegas de trabalho e chefia, boa liderança, disponibilidade de dia e horário. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA (7487479): Necessária experiência em construção civil comprovada em carteira ou carta de referência. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA (7432936): Necessária experiência de 06 meses na função, com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (7496493): Cuidar da casa, lavar e passar roupas, cozinhar. Trabalhar dia sim, dia não. Necessária experiência na função. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. ENCANADOR (7487425): Necessária experiência em construção civil comprovada em carteira ou carta de referência. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ENCANADOR (7341785) Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Início imediato, possuir conhecimento e interpretação de desenhos técnicos, em obra de parede de concreto. Efetuar montagem de linha hidráulica de água fria e esgoto, conhecimento com glp, montagem de linha externa. Profissional com aptidão de uso de ferramentas manuais e elétricas: furadeira, martelete, lixadeira, rompedor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e profissionalizante na área. ENCANADOR INDUSTRIAL (7395537): Operacionalizam projetos de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações, especificam, quantificam e inspecionam materiais, preparam locais para instalações, realizam e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ESTAGIÁRIA EM ADMINISTRAÇÃO (7449126): Estágio nas atividades diárias de administração, financeira, comercial, contábil, RH, estoque e logística. Vaga feminina. Obrigatório estar cursando superior em Administração ou Logística. FAXINEIRA (7437110): Efetuar limpeza em geral. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. Vaga feminina. FERRAMENTEIRO (7473752): Operar torno CNC e máquinas operatrizes. Diferencial: ajustagem manual de limas, lixadeira, esmerilhadeira, furadeira manual e de bancada, martelo, machos, cossinetes, montagem e desmontagem de dispositivos. Trabalhar com solda MIG e eletrodo. Experiência na área. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. FISCAL DE MONITORAMENTO EXTERNO (7490449): Responsável pela fiscalização externa no local para eventos notificados no período, reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Disponibilidade de horários. Experiência em pilotagem de motos. Diferencial: Quem possua experiência em segurança privada. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB FISCAL DE MONITORAMENTO INTERNO (7490499): Responsável pelo monitoramento interno para eventos notificados no período, reportando a empresa de forma padronizada conforme procedimentos. Disponibilidade de horários. Diferencial: Quem possua experiência em segurança privada. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB FORNEIRO PIZZARIA (7505707): Fornear pizzas, necessário ter experiência com forno a lenha. Ter experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo. Vaga sexo indiferente. FRESADOR (7483988): Vala para trabalhar em Cosmópolis. Experiência na função de fresador. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. INSPETOR DE QUALIDADE (7499221): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário conhecimento em Controle de Qualidade de Qualidade. Ser proativo, organizado e comunicativo. Experiência na área será um diferencial. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo, técnico em química, farmácia ou alimentos será considerado um diferencial. INSPETOR DE QUALIDADE (7482100): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Controle dimensional de peças caldeiradas e usinadas, ensaio visual de juntas para soldagem e visual final de solda. Execução de ensaio não destrutivo por líquido penetrante, inspeção de pintura, de recebimento de matéria-prima, na montagem de máquinas e equipamentos. Registro dos resultados, elaboração e emissão de relatórios de inspeção e apontamento de não conformidades. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE ALARMES (7465322): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes. Formação técnica em elétrica e conhecimento das NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio incompleto ou técnico em elétrica. CNH: AB INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7496926): Instalador de sistemas de segurança como: alarmes, sistema de cerca elétrica, circuito fechado de TV, controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS E HIDRÁULICOS (7338499): Realizará visitas técnicas e serviços de instalação e manutenção em sistema de aquecimento solar de água, piscina e fotovoltaico em residências, comércios e indústrias em locais atendidas pela loja. Realizará o preenchimento de Ordens de Serviço e demais relatórios do setor. Responsável pela preservação, manutenção do veículo e ferramentas utilizadas. Desejável possuir curso e conhecimento em hidráulica e elétrica. Estar enquadrado para trabalhar em altura dentro do que estabelece a NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTRUTOR DE TREINAMENTO (7443595): VAGA PARA TRABALHAR EM JAGUARIUNA. Responsável por instruir, orientar, capacitar e acompanhar os colaboradores internos e externos no que se refere qualidade dos serviços prestados e suas responsabilidades. Garantir a capacitação e desenvolvimento dos colaboradores nas áreas técnicas, comportamental e operacional de campo da empresa. Organizar local de treinamento, preparar material didático, certificado, apresentações, apostilas entre outros. Vagas sexo indiferente. Experiência na função. Ensino médio completo. CNH: B. LÍDER DE LIMPEZA (7502065): Necessária experiência com limpeza e liderança de equipe. Escala de trabalho 6×1 ou 5×2. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MAÇARIQUEIRO (7505422): Trabalhar com corte de peças ferrosas diversas. Não necessita experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MANDRILADOR (7483939): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Usinagem de peças laminadas e fundidas não seriadas de diversos tipos de materiais. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio Completo. CNH: B. MECÂNICO DE AUTOS (7384953): Trabalhar com alinhamento, balanceamento, troca de óleo e montagem de pneus. Necessária experiência em mecânica em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE BICICLETAS (7385283): Necessário conhecimento total em manutenção de bicicletas e experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7435857): Necessária experiência como mecânico de manutenção e conhecimento em peças e ferramentas. Obrigatória NR-10. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (7484066): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Experiência na função de mecânico de manutenção industrial. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. MECÂNICO DIESEL (7505315): Profissional responsável pela manutenção em caminhões e máquinas. Necessário experiência de 01 ano na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente MEIO OFICIAL DE COZINHA (7494139): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência como meio oficial de cozinha, preferencialmente em restaurantes industriais, organização, limpeza, proatividade, higiene pessoal, bom relacionamento com colegas de trabalho e chefia, boa liderança, disponibilidade de dia e horário. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7397439): Necessário possuir experiência em montagem de estruturas metálicas e solda. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7464981): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela instalação de equipamentos e estrutura destinados a linha de vida e ponto de ancoragem, preparação de peças e estruturas, montagem de estruturas metálicas. Execução de serviços com ferramentas manuais e lixadeiras. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B MOTORISTA CARRETEIRO (7505501): Responsável por conduzir carretas para entrega de sucata ferrosa. Necessária experiência de 02 anos como motorista carreteiro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: E MOTORISTA DE CAMINHÃO (7499182): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessária experiência com viagens para outros estados. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: D ou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7491542): Necessária experiência como motorista. Carregar e descarregar materiais de construção e madeiras. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7419612) -TRUCK, CARRETA, TOCO. Efetuar a verificação das condições do veículo, como nível de óleo, combustível, parte hidráulica, pressão dos pneus, freios, faróis etc. Zelar pela conservação e limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência de 06 meses na função, comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E OFICIAL DE MANTENÇÃO (7495674): Vaga cidade de Mogi Mirim. Conhecimentos em mecânica e refrigeração, conhecimentos em serviços de manutenção em geral. Normas de higiene e segurança do trabalho, competência de organização, habilidades para agir sob pressão, NR-10. Experiência na função. Ensino técnico na área. Vaga masculina. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7499199): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário experiência na área e curso de empilhadeira. Vaga masculina. Em sino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (7498505): Vaga para cidade de Santo Antonio de Posse. Operação de estação de tratamento de efluentes, monitoramento e controle de bombeamento do efluente, realiza recebimento, movimentação, preparo e dosagem de produtos químicos inerentes ao processo, coleta de amostras das unidades de tratamento para análise externa e controle analítico em campo, entre outras atividades de competência da função. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES (7492920): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Profissional irá operar em retífica, freza e torno convencional. Necessária experiência comprovada de 02 anos na função. Vaga masculina. Ensino médio completo ou curso de desenho técnico, mecânica ou metrologia. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (7316754): Necessária ampla experiência na função como operador de retroescavadeira/pá carregadeira/patrol. Comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. CNH: C, D ou E. OPERADOR DE ROÇADEIRA (7439996): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE VIBRA PRENSA (7455491): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Preparar moldes, formas, massas para fabricação de peças de concreto armado, moldar, realizar acabamento, classificar e acondicionar peças de concreto armado. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. ORÇAMENTISTA (7483539): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Elaborar orçamento técnico para composição de custos de fabricação de máquinas, tanques, vasos de pressão, estruturas metálicas, transportadores helicoidais entre outros, levantamento de mão de obra, materiais aplicados a fabricação, definição de processos de fabricação, elaboração de cronograma do produto ofertado, leitura e interpretação de desenhos técnicos mecânicos, formação de custos, elaborar a melhor proposta para o cliente . Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B PEDREIRO (7487350): Necessária experiência em construção civil comprovada em carteira ou carta de referência. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PEDREIRO (7432237): Organizar e preparar o local de trabalho na obra, construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos, contrapisos e impermeabilizações, montar formas e armações de aço, instruir e organizar os trabalhos dos ajudantes, supervisionado pelo líder da equipe. PINTOR INDUSTRIAL (7482522): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Preparação de superfície, de tintas epóxi/poliuretano , aplicação de tinta usando pistola industrial. Vivência em trabalho altura. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B PROJETISTA MECÂNICO (7483731): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Leitura e interpretação de desenho técnico, noções de processo de fabricação, caldeiraria leve e pesada, desenvolvimento e aproveitamento de chapas, simbologia de solda, usinagem, tolerâncias. Elementos de máquina como: acionamentos, redutores, rolamentos, elementos de fixação, elementos de transmissão, tanques de vasos de pressão, estruturas metálicas. Conhecimento em equipamentos de filtração e sedimentação será um diferencial. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B SERRALHEIRO (7465139): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela leitura e interpretação de desenho, corte de materiais, montagem, solda e acabamento. Necessário conhecimentos específicos para o serviço. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B SERRALHEIRO (7492443): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência com serralheria em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SERRALHEIRO (7341729): Efetuar montagem e desmontagem de peças mecânicas, recorte e ajuste de peças de metal, como chapas, cantoneiras e peças fundidas, preparação de superfícies para masseamento, lixamento e pintura manual, corte em policorte, solda comum, zelar pela real segurança individual e coletiva, rigorosa utilização de equipamentos de proteção apropriados quando da execução dos serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERRALHEIRO (7462756): Conhecimento em realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos. Experiência comprovada. Vaga masculina. SERRALHEIRO INDUSTRIAL (7401619): Vaga Temporária 3 meses. Leitura e interpretação de desenhos técnicos e mecânicos, manuseio com lixadeiras e furadeiras, conhecimento de medidas, montagem e cordões de solda. Experiência comprovada na função em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. SERRALHEIRO (7455262): Necessário que possua experiência na função, para trabalhar com serralheria industrial, com portões, acabamentos e demais mais atividades inerentes a função. Vaga masculina, CNH: B. SERRALHEIRO (7484547): Efetuar montagem e manutenção de peças. Ter disponibilidade de horário, ser proativo. Vaga masculina. SERVENTE DE PEDREIRO (7847412): Necessária experiência em construção civil comprovada em carteira ou carta de referência. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SOLDADOR (7480783): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Executar solda no processo Tig/Mig, leitura e interpretação de simbologias de solda, executar solda em inox, carbono, duplex e solda em todas a posições. Necessária experiência em carteira. Empresa oferece vale transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B SOLDADOR MIG ( 7464828): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Conhecimentos com leitura e interpretação de desenho, soldagem no processo Mig. Conhecimentos de acordo com o cargo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL (7433066): Necessária experiência de 06 meses com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO (7462429): Obrigatória formação técnica em instrumentação, experiência com válvulas de segurança será um diferencial. Retirada, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores, entre outros. Elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis, elaborar relatórios. Possuir NR-10. Vaga sexo indiferente. CNH: B. TORNEIRO MECÂNICO (7480840): Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Usinagem de peças laminadas e fundidas não seriadas de diversos tipos de materiais, aço carbono, aço inoxidáveis, duplex, ferro fundido. Leitura e interpretação de desenhos técnicos e medição. Necessária experiência comprovada em carteira. Empresa oferece transporte ou ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (7495329): Necessária experiência na função com comprovação em carteira de trabalho. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB TRABALHADOR RURAL (7493237): Necessário experiência com atividades rurais. Empregador oferece moradia para casal. Desejável carta de referência de empregos anteriores. Escolaridade não exigida. CNH: AB desejável. TRABALHADOR RURAL (7401522): Vaga para trabalhar em Itapira. Trabalhar com atividade de reflorestamento, preparação e manutenção de áreas florestadas, roçado manual, coroamento, abertura de covas, aplicação de defensivos agrícolas, adubação entre outras. Diferencial quem possua experiência com plantio de eucalipto. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. VENDEDOR EXTERNO (7498527): Necessária experiência com vendas. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7342097): Atuar com vendas no atendimento direto com clientes. Vaga masculina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

AUXILIAR DE LIMPEZA (7457149): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Fazer limpeza de escritórios, passar pano, retirar pó. Sexo indiferente para a vaga. Ser alfabetizado.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA-FEIRA (02/02/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 01/02/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.