Saúde terá atendimento nos dias 26 e 27 de dezembro para recém-nascidos para vacinação BCG e Teste do Pezinho  

Por conta da rotina de um bebê recém-nascido, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover um atendimento excepcional no período de recesso para a realização de exames para esse público específico. Nos dias 26 e 27 de dezembro, no período das 8h às 11h, uma equipe atenderá, na sede da Vigilância Epidemiológica, os recém-nascidos para a vacinação da BCG e para a realização do Teste do Pezinho.

“Esse trabalho será feito pela equipe da VE para não atrasar os exames de rotina do recém-nascido e nesses dois dias serão feitos o exame de avaliação do recém-nascido e do Teste do Pezinho, a vacinação da BCG e demais orientações para a mãe”, explicou Luciano Firmino Vieira, secretário municipal de Saúde.

A BCG é uma vacina com dose única, que protege o recém-nascido do Bacilo Calmette-Guerin que causa a tuberculose. A recomendação do Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, é que esta vacina seja aplicada preferencialmente em recém-nascidos. Entre outros motivos, a vacina ficou famosa por causar a “marquinha da BCG”, que antigamente indicava que ela fez efeito. Essa recomendação mudou e a vacinação não precisa ser refeita caso não ocorra a formação da cicatriz vacinal.

O Teste do Pezinho é um exame de triagem neonatal que possibilita o diagnóstico de doenças genéticas, metabólicas, imunológicas e infecciosas, por meio da análise de gotas de sangue colhidas do calcanhar do bebê e absorvidas por um papel filtro. A coleta do material para o teste deve acontecer entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido.

O atendimento excepcional nos dias 26 e 27 de dezembro será realizado na sede da Vigilância Epidemiológica, no período das 8h às 11h, na Rua Paula Bueno, nº 308, no Centro, ao lado do Samae.

Serviços que serão realizados nos dias 26 e 27 de dezembro:

– Teste do Pezinho;

– Vacinação BCG do bebê;

– Orientação e Apoio ao Aleitamento Materno;

– Orientação para o Agendamento Pediátrico / Ginecológico;

– Orientação e Agendamento do Teste da Orelhinha;

– Orientação para a Retirada de Ponto;

– Avaliação de crescimento e desenvolvimento;

– Avaliação do coto umbilical;