Recapeamento asfáltico é realizado na Avenida Oscar Chiarelli

A Prefeitura de Mogi Guaçu promove mais uma etapa do maior programa de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas de Mogi Guaçu. Nesta segunda-feira, 4 de dezembro, o serviço foi realizado simultaneamente na região central, no Jardim Murilo e em vias da Zona Sul. Até o momento, mais de 110 vias da cidade já receberam nova malha viária em quase três anos de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti.

Na área central, o trabalho foi executado na Avenida Oscar Chiarelli, no sentido centro-bairro, do cruzamento da via com a Praça Cynira Mendes até a rotatória da Avenida Brasil. E a partir desta terça-feira, 5 de dezembro, o trabalho será executado na Rua Princesa Isabel, na Vila Ricci, sendo ela, a última a receber nova malha viária por meio do pacote de recapeamento de 32 ruas e avenidas do município assumido pela Kayrós Construtora e Pavimentadora.

O trabalho tem o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pela pintura da sinalização de trânsito após a conclusão dos serviços. As 32 ruas e avenidas deste pacote foram contempladas por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel com contrapartida do município.

Outros

Já a Construtora Simoso, empresa responsável, pela execução de outros dois pacotes de recapeamento asfáltico da Administração Municipal, realizou os serviços em localidades diferentes nesta segunda-feira. O primeiro ocorreu na Rua Martin Afonso de Souza e, depois, num trecho da Rua Mem de Sá, na Vila Paraíso, na Zona Sul de Mogi Guaçu.

Na Rua Martin Afonso de Souza fica localizado Centro Esportivo José Suzigan, o Beira-Rio, no qual são disputados diversos jogos dos campeonatos amadores de futebol de Mogi Guaçu. As duas vias juntamente com a Rua Acúrcio Alves Ramos, no Parque Cidade Nova, integram o Lote 2 do pacote de revitalização de 11 vias do município.

É importante destacar que durante o final de semana, a Rua Professor Armando dos Santos, no Jardim Itacolomy/Bandeirantes (Lote 3), também foi contemplada com nova malha viária. Este pacote é dividido em quatro lotes e irá recuperar cerca de 30.873 metros quadrados de vias da cidade e contemplará ainda a Rua Jandaia do Sul, Rua Cruzeiro do Oeste e Rua Kaloré, no Jardim Ypê II (Lote 4).

E por último, no final do dia, o recapeamento asfáltico foi realizado na Rua João Murilo, no Jardim Murilo. Esta via pertence ao pacote de 32 vias que começaram a receber os serviços em 18 de outubro, dentre elas: Avenida Paulista, no Jardim Centenário, Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Nova, Rua Teodoro de Souza Mendes e Rua Aldo Falsetti, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH, Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira, Rua José Gotti, no Desmembramento Kamel II, e Ruas Leopoldino Grahl, Pedro Ferreira Alves, Antonio Grosgnac e Antonio Carlos de Abreu Sampaio, no Jardim Paulista.

Os dois pacotes são realizados por meio do Convênio Estadual São Paulo Sem Papel com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu.