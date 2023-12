Natal Encantado: luzes dão toque especial e Casa do Noel é destaque dos enfeites desse ano  

Na noite da última sexta-feira, dia 1º de dezembro, a Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg) realizaram o Acender das Luzes abrindo a programação do Natal Encantado 2023. O evento, realizado na Praça Rui Barbosa, o Recanto, contou com a participação da população, do prefeito Rodrigo Falsetti e do Papai Noel, que acendeu as luzes de Natal após uma contagem regressiva.

O público presente pode conferir de perto os enfeites da Praça do Recanto, do Parque dos Ingás e das Praças dos Expedicionários e Padre Armani, além de alguns postes das ruas centrais e ponte de ferro. A iluminação especial está sendo finalizada nesta segunda-feira, dia 4 de dezembro, na Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela, além do Distrito de Martinho Prado Júnior e Chácaras Alvorada.

“Mais uma noite especial nesta data tão importante para nós. Que todos nós tenhamos um Natal iluminado e abençoado. Muita união e paz para todos”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti ao comentar que o governo tem trabalho para uma cidade melhor para todos. “Estamos trabalhando muito para que Mogi Guaçu seja o melhor lugar para se viver”.

Além do Acender das Luzes, o público conferiu ainda apresentação da Banda Sinfônica e da Cantata de Natal, além de praça de alimentação e feira de artesanato. A ação é uma parceria da Prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

O destaque da Praça do Recanto é o novo endereço da casinha do Papai Noel, um dos lugares mais procurados pelas famílias e, claro, pelas crianças. Esse ano, a Casa do Noel está montada no antigo prédio do Senac e tem entrada pela Praça do Recanto. As visitas estão sendo feitas desde o dia 1º de dezembro e poderão ser feitas até o Natal.

Eventos

A programação do Natal Encantado continua no período de 13 a 17 de dezembro tendo a Parada de Natal como principal destaque. As apresentações no palco do Parque dos Ingás e todos os eventos têm entrada franca. O local contará com praça de alimentação, feira de artesanato e ainda a presença do Papai Noel no Parque dos Ingás.

A tradicional Parada de Natal está agendada para o dia 13 de dezembro, às 19h30, no Parque dos Ingás. Logo após a passagem dos personagens e do Papai Noel, haverá duas apresentações no palco do Parque dos Ingás contratadas pela Acimg: MPB – Meu Povo Brasileiro – da Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) e A Noite Mágica de Natal com os personagens da Parada de Natal.

Programação Natal Encantado 2023

13 de dezembro

Parada de Natal – Chegada do Papai Noel & Show ICA “MPB – Meu Povo Brasileiro”

Parque dos Ingás, a partir das 19h

14 de dezembro

18h30: SESI – Núcleo de Dança

19h30: Studio Dançarte

20h30: Estúdio de Dança Impacto

21h30: Karen Lima Escola de Dança

15 de dezembro

20h: Show com “Rita Lee Cover”

16 de dezembro

16h: Concentração Marcha para Jesus no Campo do TG

18h: Chegada da Marcha para Jesus no Parque dos Ingás

21h: Show Gospel

17 de dezembro

14h: Studio Impulso

15h: Estúdio Bruna Carvalho

16h: Centro de Jazz Mangata

17h: Studio de Artes e Dança WM’s

19h30: Show com “Fábio Jr. Cover”