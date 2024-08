Quais os danos do mal uso dos aparelhos de musculação

Estimado Leitores.

Quem nunca sentiu aquela fisgada na articulação devido ao mal-uso de um aparelho de treino.

Seja ela por excessiva carga, mal postura ou execução errada do movimento e altas intensidades.

Pois bem acredite o exercício físico salva vidas, mas também oferecem riscos onde você pode

sofrer uma grave lesão, podendo chegar em casos até cirúrgico, se mal utilizados. Em casos

graves temos ruptura de músculos ou tendões. Entretanto além disso, você necessitara ficar

afastados das atividades por um longo período.

Vamos dar um exemplo, você nunca praticou nenhum tipo de exercício, nunca se interessou pelo

assunto, então um belo dia você resolve ir para academia, e não busca por instruções e ajuda de

um profissional, acreditando que tem autonomia para o uso, e durante o exercício sente uma dor

insuportável, que te imobiliza. Estes erros são comuns entre iniciantes que até então eram

sedentários. Mas também podem ocorrer com praticantes experientes que negligenciam a técnica

correta em busca de resultados rápidos.

Vamos ser sincero aquela frase usada “Quanto mais carga, mais forte” GENTE, muitos nutrem

está falsa ideia, não adianta pôr peso e não conseguir realizar o movimento correto, isso é muito

mais perigoso.

Não é bem assim, primeiramente a execução correta ira te trazer mais benefícios e forças, e por

merecer você sentirá a necessidade em aumentar a carga, isso se chama progressão.

Minha dica é procure um profissional que te auxilie e te explique sobre, conhecimento e

consciência corporal, postural e movimentos corretos da pratica. Se observe, realize o movimento

devagar e caso sinta qualquer coisa diferente pare, o exercício imediatamente.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…