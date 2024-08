Hurricanes traz a essência do blues e rock dos anos 70 para o palco do JukaDani Rock Bar

A banda brasileira Hurricanes chama atenção pela capacidade de resgatar a sonoridade old school do melhor do rock setentista de forma energizada e atual.

Formado em 2016 no sul do Brasil, Hurricanes integra, além de Leo e Rodrigo, o baixista Henrique Cezarino e baterista Guilherme Moraes. A discografia da banda, por sua vez, começou a ganhar forma a partir de 2019, com os singles “Through The Lights”, “Flowers” e “Burn Down My Soul”.

O grupo, que no ano passado abriu a apresentação do The Black Crowes no país, será a atração mais que imperdível no JukaDani. A enérgica performance autoral acontece agora no dia 17 de Agosto, sábado.

Abertura da casa: 21h00

Entradas: R$30,00 por pessoa

Aviso: Não vendemos ingressos antecipados e nem fazemos reservas

Estacionamento: Terceirizado, em frente ao bar

Nos vemos lá!

Como chegar: (https://maps.app.goo.gl/QK3GskPUQmjBQMQj7)