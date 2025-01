Professores de educação física da rede municipal participam de Formação Nível Básico Críquete na Escola

Nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro, os professores de educação física da rede municipal de ensino participam de uma formação na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profª Maria Diva Franco de Oliveira, sendo a capacitação realizada nos dois períodos: manhã e tarde. O foco da formação é o esporte de campo e taco, o Críquete, que será incluído na próxima Olimpíada.

Embora não seja tão conhecido no Brasil como outros esportes, o críquete é um esporte com origem inglesa, mas que é jogado também por brasileiros. O críquete é um esporte de equipe jogado com uma bola dura, um bastão e dois times de 11 jogadores cada. Ele tem origem entre os séculos 16 e 17, sendo considerado semelhante ao beisebol.

Em Mogi Guaçu, cerca de 54 professores participaram da Formação Nível Básico Críquete na Escola. A formação conta com momentos teóricos e práticos. “É uma formação nova que estamos oferecendo para os nossos professores e de uma modalidade que está em destaque, além de contribuir de forma positiva para o desenvolvimento das crianças”, comentou Ana Paula Vilela, supervisora de ensino da Secretaria da Educação.

Além da turma de críquete, professores dos anos finais do fundamental II participaram de uma formação de planejamento na escola Maria Diva.