Incêndio destrói empresa de pneus e bateria na Zona Norte de Mogi Guaçu

Na madrugada desta quarta-feira (29), um incêndio foi registrado na Zona Norte de Mogi Guaçu. A Guarda Civil Municipal esteve rapidamente no local e acionou o Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas com eficiência, evitando a propagação para outros barracões vizinhos.

Pela manhã, a equipe da Defesa Civil compareceu ao local para avaliar os impactos e, em conjunto com o setor de Trânsito, interditou as vias devido à grande quantidade de óleo derramado na rua.

A CETESB também esteve presente para realizar as vistorias ambientais necessárias. A interdição permaneceu o dia todo, permitindo uma nova inspeção técnica da Defesa Civil junto a engenheiros da empresa responsável, garantindo a segurança antes da liberação da área.