Combate à dengue: Nebulização costal é realizada no Jardim Nossa Senhora das Graças

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continua realizando as ações de combate à dengue. Uma delas é a nebulização costal e veicular, que consiste na aplicação de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Nesta quinta-feira de manhã, 30 de janeiro, a ação para o combater a doença foi feita nas Ruas Theodoro de Souza Mendes, George Miachon, Palmira Franco de Faria e Aldo Falsetti, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH, na Zona Oeste de Mogi Guaçu. Na parte da tarde, o trabalho continuará no mesmo bairro, além dos Jardins Cambuí e Centenário.

Nebulização

A bióloga da Vigilância Ambiental (VA), Cristiana Monteiro Ferraz, explicou que a nebulização costal é um serviço de aplicação de inseticida em casas e vias públicas para eliminar o Aedes aegypti, assim como o criadouro de larvas do mosquito. “É uma medida complementar no combate à dengue, zika e chikungunya”, falou.

Ela disse que a nebulização veicular consiste na aplicação de inseticida por meio de um aparelho acoplado em um carro e que o produto elimina o mosquito adulto, mas não as larvas. “Portanto, é imprescindível que a nebulização veicular seja feita no mesma região por três dias consecutivos. Além disso, é necessário que os cidadãos ajudem com a retirada de criadouros do mosquito com o descarte de recipientes que acumulem água realizando a limpeza frequente do local”, disse.

Cristiana alertou ainda que a conscientização da população na retirada de objetos removíveis que podem se tornar futuros criadouros do mosquito é fundamental para que o processo de nebulização seja eficaz. “Esta atividade é um complemento para a nebulização ter resultado, pois se houver o controle químico e não retirar os criadouros, no outro dia haverá mosquitos novamente nas casas, pois a nebulização só mata o mosquito na fase adulta e não a larva”, ressaltou.

Por isso, a importância de a população ter consciência que sua participação na identificação dos criadouros em seu imóvel e sua eliminação é fundamental para o trabalho e combate à dengue.

Chuva

Em razão da chuva na noite desta quarta-feira, 29 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde não teve como realizar a terceira aplicação de inseticida da nebulização veicular nos bairros do Parque Cidade Nova, na Zona Oeste, e Parque Residencial Ypê Amarelo, na Zona Norte. Essa ação foi reagendada para esta quinta-feira, a partir das 17h30, caso as condições de tempo sejam favoráveis.

“Como se trata de um trabalho em vias públicas, dependemos muito da situação climática. Por isso, pedimos a compreensão de todos, porque em dias chuvosos não tem como realizarmos nenhum tipo de nebulização, seja a costal ou a veicular. A população precisa ter a consciência que sua participação na identificação dos criadouros em seu imóvel e sua eliminação”, finalizou.