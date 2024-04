Professores da rede de ensino do 1º ao 5º ano participam de Semana de Formação

Com o tema Elaboração do Currículo Fundamental, a Secretaria Municipal da Educação promoveu, nesta semana, a Formação Vivace dos Professores dos Anos Iniciais. O encontro foi realizado na sede da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMFM), na Cachoeira de Cima, no período das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Cerca de 515 profissionais entre professores e auxiliares de educação inclusiva, que trabalham com os alunos da rede municipal de ensino do 1º ao 5º ano, participaram da formação entre os dias 1º e 5 de abril. Em cada dia da semana, o encontro foi realizado para um ano específico.

A supervisora de ensino da Pasta, Josiane Luciano Oliva, explicou que a Formação tem como proposta iniciar a construção do Documento Curricular do Ensino Fundamental I de Mogi Guaçu de forma colaborativa e participativa de todos os docentes.

“Hoje, nós trabalhamos e desenvolvemos as atividades escolares com os nossos alunos seguindo a grade do currículo paulista do Estado de São Paulo. Porém, cada município pode ter o seu currículo próprio e, por isso, estamos iniciando essa nova proposta pedagógica. Assim, nós conseguiremos as primeiras projeções acerca da construção do nosso Documento Curricular”, comentou.