Primeiro dia de formatura do PROERD reúne 160 estudantes no Centro Cultural

Na noite desta segunda-feira, dia 6 de novembro, 160 estudantes dos 5º anos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Profª Emília Vedovello Pedroso e Profª Isaura Ana de Freitas Campos do Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic) se formaram no 2º semestre do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela Polícia Militar com apoio da Secretaria Municipal da Educação. A cerimônia foi realizada no Teatro Tupec, do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Os três estudantes que se destacaram na redação, realizada no final da formação de suas respectivas escolas, receberam medalhas e certificados de honra ao mérito. Durante o evento, os alunos realizaram apresentações musicais, que abrilhantaram ainda mais o evento. Além dos estudantes, a formatura contou com a participação dos pais e familiares dos formandos e autoridades, como o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel.

Vale destacar que a formatura continua nesta terça e quarta-feira, dias 7 e 8 de novembro, no mesmo local, às 19h, assim totalizando cerca de 630 alunos dos 5º anos diplomados da rede municipal. Nesta terça-feira, será a vez dos estudantes das EMEFs Alice de Campos Silva e Padre Estevo Fernando Laurindo, além do Colégio Anglo, enquanto, na quarta-feira, os alunos da EMEF Prefº Carlos Franco de Faria, Colégio Monteiro Lobato e SESI receberão o certificado.

“Este projeto do PROERD é um trabalho que abraçamos todos os anos. A gente compartilha da ideia de que esta idade das crianças é adequada para trabalhar essas questões de prevenção contra as drogas. É uma ação que gera muito mais impacto na prevenção do que depois no combate. Então, abrimos as portas das escolas municipais e damos o suporte que eles precisam”, afirmou o secretário da Educação, Paulo Paliari.

Além do vice-prefeito, o evento contou com a participação do vereador Pezão, do secretário-Adjunto da Educação, Clayton Dal’Ava, do comandante interino da 1ª Cia Polícia Militar e tenente, Carlos Antunes dos Santos Júnior, dos cabos PM Eduardo e Fernando (formadores do Programa), além da diretora da EMEF Profª Emília, Ana Luiza, e a assessora da EMEF Profª Isaura, Anelise.