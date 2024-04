Prefeitura promove II Festival de Dança entre Escolas Municipais

Nesta semana, a Secretaria Municipal da Educação promoveu o II Festival de Dança entre Escolas Municipais, no Centro Cultural, no Jardim Camargo. O evento contou com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e foi direcionado para os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano de 11 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). Ao todo, 910 estudantes participaram do festival e a apresentações aconteceram nos dias 23 e 25 de abril.

O secretário da Educação, Paulo Paliari, contou que a parceria entre as Secretarias envolvidas atende aos propósitos trazidos na Base Nacional Comum Curricular por meio da Lei nº 5.605, de 10 de junho de 2022. “Juntas, as duas Pastas tiveram como objetivo desenvolver o fomento e a prática da dança nos alunos enquanto manifestação artística para os diferentes espaços públicos. A dança é uma forma de conectar pessoas em diversas culturas e tradições e, trazê-la para a escola, possibilita dialogar com uma manifestação artística que proporciona sensibilidade, noção de identidade e de pertencimento”, falou.

Segundo ele, a Secretaria da Educação, por meio do currículo desenvolvido pelos docentes das disciplinas de Arte e Educação Física nos anos finais do 6º ao 9º ano nas escolas municipais proporciona para os estudantes a oportunidade de conhecer e apreciar na unidade escolar e fora dela o significado dessa manifestação artística. “Assim, os alunos puderam criar e vivenciar experiências com sentido desta linguagem que expande possibilidades de formação e de participação social”, destacou.

O II Festival de Dança entre Escolas Municipais trouxe uma amostra das vivências e das práticas desenvolvidas por alunos dos 6° e 7° ano com trabalhos coreográficos de danças urbanas. Já os estudantes dos 8° e 9° ano apresentaram danças de matriz indígena, africana e afro-brasileira, além de coreografias de danças contemporâneas.

Os alunos foram divididos em dois grupos. O primeiro se apresentou na terça-feira, 23 de abril, e foi composto pelas EMEFs Profª Márcia Helena Martini Falsete Risola, Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola, Prefeito Waldomiro Calmazini, João Bueno Júnior e Profº Geraldo Sorg”, totalizando 472 estudantes.

E nesta quinta-feira, 25 de abril, o segundo grupo contou com as EMEFs Adirce Cenedeze Caveanha, Antônio Giovani Lanzi, Profª Maria Diva Franco de Oliveira, Profª Marina Ap. Rogério Paschoalotti, Coronel Joaquim Leite de Souza e Anira Franco de Campos com a participação de 438 estudantes.