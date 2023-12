Prefeitura finaliza 14 quilômetros de recapeamento asfáltico na cidade

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu concluiu 14,2 km de recapeamento asfáltico do pacote de 32 ruas e avenidas da cidade iniciado em 6 de março. Este trabalho foi finalizado com o recape de 698,65 metros lineares da Rua Princesa Isabel, na Vila Ricci. É importante destacar que, até o momento, 116 vias do munícipio já receberam o serviço de nova malha viária em quase três anos de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, sendo este o maior programa de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas da história de Mogi Guaçu.

Dentro do pacote, destaque para a troca da malha viária da Avenida Bandeirantes, que recebeu 2,6 km de novo asfalto no sentido bairro-centro da rotatória da Avenida Júlio Xavier da Silva até a Praça Antonio Giovani Lanzi, a Praça da Capela. Além disso, o trabalho foi executado no entorno da Praça Thiago Henrique Lopes, no Parque Cidade Nova, e trecho da Rua Bauru, entre as Avenidas Washington Luiz e Bandeirantes, na Capela.

Na Zona Norte, destaque para o recapeamento de 1,6 km da Avenida Washington Luiz, sendo ela a primeira via do pacote a receber o serviço. Depois, o trabalho foi feito na Avenida Luiz Augusto Lanzi, na Vila Leila, executado da rotatória da Avenida Bandeirantes até a rotatória da Avenida Clara Lanzi Bueno nos dois lados da via, totalizando cerca de 1,3 km de novo recapeamento asfáltico. O trabalho incluiu também as embocaduras da Rua Osasco e Rua São Bernardo do Campo.

Entre os demais serviços nessa região se encontram ainda o recape de 1,3 km feito na Rua Atibaia e no entorno da Praça Sorocaba, no Jardim Santo Antonio, que incluiu trechos da Rua Porto Ferreira, Rua Sérgio Augusto Zamariolla e Rua Pinhal.

Já na Zona Sul, o recapeamento de 1,3 km atingiu a Avenida José Gregório Bento e as Ruas João Pessiquele e Benedito Euclides Martini, no Parque dos Eucaliptos. As vias foram contempladas nos dois sentidos da Avenida José Gregório Bento do cruzamento da avenida com a Rua Emília Galo Rinaldi até o pontilhão Governador Mário Covas, no Jardim Santa Madalena.

Nessa região, o recape foi executado ainda em 981,59 metros lineares da Rua Alvarenga Peixoto, na Vila Paraíso, e que incluiu os trechos das seguintes vias do bairro: Rua Conselheiro José Franco de Godoy; Rua Conselheiro Arthur Grillet; Rua Duarte da Costa; Rua Itatiba; e Rua Cláudio Manoel da Costa. No mesmo bairro, a Rua Cristóvão Colombo também ganhou nova malha viária em 628,15 metros lineares de sua extensão, juntamente com as embocaduras da Rua Sete de Setembro, Rua Bartolomeu da Silva e Rua Fernão Dias Paes.

Na região central, o trabalho ocorreu na Avenida Oscar Chiarelli, no sentido centro-bairro, do cruzamento da via com a Praça Cynira Mendes até a rotatória da Avenida Brasil, na Rua Ângelo Caporalli e Rua Dr. Luiz Anhaia Mello, totalizando 1,6 km de recape. E na Vila Júlia, foram contemplados 712,40 metros lineares de vias, sendo elas a Rua Santa Júlia e Rua São José, além de trecho da Rua Francisco de Arruda.

E por último, foi feita a recuperação da malha viária na extensão de 1,3 km de vias dos bairros do Jardim Presidente (Rua João Cassemiro Leme, Rua Miguel Fernandes e Rua Barretos) e do Jardim Cruzeiro (Rua Walter Bueno, Rua Pedro Antônio de Arruda e Rua Presidente Vargas).

O recapeamento asfáltico do pacote de 32 ruas e avenidas do município foi realizado com investimento por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu. A empresa Kayrós Construtora e Pavimentadora foi responsável pelo serviço e contou com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pela pintura de sinalização de trânsito.