Prefeitura executa obra de drenagem para implantação de nova galeria de águas pluviais

A Prefeitura de Mogi Guaçu executa serviços de drenagem em uma área que irá receber a nova galeria de águas pluviais que será implantada na Rua Antenor Benedito da Cunha, no Jardim Cristina, na Zona Sul. O pedido atende a uma reivindicação antiga dos moradores devido ao local sofrer com constantes alagamentos.

O trabalho é executado pela Construtora Simoso e conta com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). A obra tem como objetivo solucionar problemas de inundações causados pelas chuvas e, partir disso, direcionar de forma adequada o curso das águas pluviais da área e de vias do entorno, que inclui ruas do Jardim Cristina e do Jardim Bandeirantes. A nova galeria será construída até o Córrego dos Macacos, para onde será deslocado o curso d’água.

Infraestrutura

Após a instalação da galeria na Rua Antenor Benedito da Cunha, no Jardim Cristina, a via também irá receber nova infraestrutura e pavimentação asfáltica. A rua integra o pacote que prevê a melhoria em 16 vias da cidade. A ação atende antigas reivindicações da população, além de proporcionar mais condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida para os moradores das regiões beneficiadas.

Além da nova infraestrutura de pavimentação asfáltica, o serviço inclui ainda a instalação de guias, sarjetas, bueiros e de sinalização de trânsito das 16 vias guaçuanas. O investimento está sendo feito por meio do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu.

A melhoria de nova infraestrutura de vias irá atingir diversas regiões da cidade, como os distritos industriais Getúlio Vargas, Getúlio Vargas II e Mogi Guaçu, Vila São Pedro, Jardim Horizonte, Jardim São Luiz, Jardim Jacira, Jardim Boa Esperança, Chácara do Ouro, Jardim Cristina, Jardim Novo I, Jardim Esplanada e Parque Real, este último já teve duas ruas pavimentadas no início de 2023.

Ruas que terão novo pavimento e infraestrutura

Rua Alcides Obali – Vila São Pedro

Rua Barão de Mauá – Parque Industrial Getúlio Vargas

Avenida Honório Orlando Martini – Jardim Horizonte

Rua Manoel Monteiro Gil – Jardim São Luiz

Rua José Arten – Jardim São Luiz

Rua Mário Zanco – Jardim São Luiz

Rua Antônio dos Santos – Jardim Jacira

Rua Aires dos Santos – Jardim Boa Esperança

Rua Marcio Carlim – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Ademar Bombo – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Oswaldo Maximiano – Parque Industrial Getúlio Vargas

Rua José Maria Rangel – Chácara do Ouro

Rua Antenor Bendito da Cunha – Jardim Cristina

Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo – Jardim Novo I

Rua José Pereira Madruga – Jardim Esplanada

Rua José Bueno Ávila – Loteamento Parque Real