Prefeitura executa obra de prevenção de enchente no Jardim Veneza

A Prefeitura de Mogi Guaçu está executando a obra de aprofundamento das calhas da Lagoa do Sesi, no Jardim Veneza. Iniciado em julho, o trabalho tem como objetivo principal aumentar a capacidade de acumulação de água dentro do espaço da lagoa e, assim, prevenir as inundações que ocorrem na região durante o período de cheias entre os meses de outubro e março e, especificamente, em trecho da parte baixa da Rua Severino Brunelli.

O engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), Pedro Luís Mendes de Sousa, o Pedrinho, explicou que a obra deve ser finalizada até setembro, quando se encerra o período de estiagem. “Nós optamos por realizar o serviço nestes meses por ser a época em que é a lagoa está mais seca e, desta forma, será possível executarmos todo rebaixamento de nivelação de solo com a área total da Lagoa do Sesi”, disse.

E paralelamente a esta obra, a Prefeitura ainda irá executar a terraplanagem no entono da Lagoa do Sesi com o intuito de preparar o local, para que, futuramente, ele possa ser transformado em uma área de lazer com calçadas, pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre e playground.

É importante lembrar que a atual Administração Municipal concluiu, neste ano, as obras de nova infraestrutura de pavimentação asfáltica de três vias no entono da Lagoa do Sesi, no Jardim Veneza, além da construção do ramal de galeria com duas bocas de lobo para escoamento de águas pluviais. No local, a primeira via contemplada com o novo asfaltamento de 207,80 metros lineares foi da Rua Antonio Carlos Franco de Campos, que recebeu o serviço até o cruzamento dela com a Rua Amélia Bellini.

Na sequência, o serviço foi feito na Rua Tarquinio dos Santos, que ganhou 303,27 metros lineares de nova pavimentação asfáltica e, por último, o trabalho realizado em 48,91 metros lineares da Rua Severino Brunelli. As três vias receberam ainda a instalação de guias e sarjetas. Além disso, também já está previsto a instalação de luminárias em LED para as ruas da região.

O prefeito Rodrigo Falsetti lembrou que os moradores do Jardim Veneza aguardavam pelas obras de infraestrutura há muito tempo. “Nosso principal objetivo é atender sempre antigas reivindicações dos guaçuanos, além de proporcionar mais condições de mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida para todos”, comentou.

Ele destacou também que a Prefeitura continua executando o maior programa de recapeamento asfáltico de Mogi Guaçu. “São 163 vias entre ruas e avenidas com novo asfalto nos últimos três anos e meio”, falou.