Cota única ou primeira parcela do IPTU poderá ser paga até o vencimento de maio

A Secretaria Municipal de Finanças optou por ampliar o prazo de pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Resíduos de 2025. A medida também vale para o pagamento da primeira parcela do imposto. Anteriormente, o vencimento seria a partir do dia 25 de abril e, agora, será em maio. A alteração foi necessária por conta do atraso na entrega dos carnês físicos.

Pelo novo decreto, a cota única ou a 1ª parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano e da Taxa de Coleta de Resíduos poderá ser liquidada até o vencimento da 2ª parcela, permanecendo inalterados os vencimentos subsequentes anteriormente fixados. Neste caso, o pagamento parcelado ou a cota única poderá ser feito com o primeiro vencimento agendado para os dias 25,28,29 e 30 de maio.

Porém, quem optar pelo parcelamento terá que liquidar a primeira e a segunda parcelas em maio sem juros. Até a nona parcela, mês a mês, as datas serão as mesmas para pagamento, para que o contribuinte se organize financeiramente. Os vencimentos dos carnês terão a data de vencimento de acordo com número de cadastro municipal do imóvel.

Vale lembrar que o pagamento da cota única terá desconto de 8%, exceto para a taxa de coleta de resíduos. Os boletos do IPTU são aceitos em qualquer agência bancária, casas lotéricas e internet banking. A Secretaria de Finanças já confirmou que não haverá o programa de Refis esse ano. Cerca de 70 mil carnês serão entregues a partir da próxima semana.

Digital

Os carnês do IPTU e da Taxa de Coleta de Resíduos estão disponíveis no site da Prefeitura. Para acessar o carnê, basta o contribuinte entrar no endereço https://mogiguacu.intertecsolucoes.com.br/ords/mguacu/f?p=1577:1::::::, acessar a aba 2ª via e espelho do IPTU e imprimir as parcelas para o pagamento. Uma das novidades do IPTU 2025 é a possibilidade de pagamento via pix ou por meio do QR Code ou código de barras.

Para realizar o pagamento de forma online, o contribuinte precisa estar com o número de cadastro municipal do imóvel em mãos. Este número fica disponível na capa de carnê de IPTU, do lado direito do nome e endereço do contribuinte. A inscrição imobiliária do imóvel deve ser digitada sem traços, com as duas iniciais maiúsculas e mais os 12 dígitos numéricos. Exemplo: NE123456789000.

Pagamento

Após o vencimento, o contribuinte deve atualizar o boleto por meio do Portal da Prefeitura, em www.mogiguacu.sp.gov.br, ou presencialmente, no Departamento de Arrecadação, instalado no Paço Municipal.

Emissão online do IPTU 2025 passo a passo

Para realizar o pagamento de forma online, o cidadão deve ter em mãos o número de cadastro municipal do imóvel. Este dado fica disponível na capa de carnê de IPTU, do lado direito do nome e endereço do contribuinte.

1) Entrar no link

https://mogiguacu.intertecsolucoes.com.br/ords/mguacu/f?p=1577:1::::::

Para assim, ter acesso a 2ª via das parcelas.

2) Digitar a inscrição imobiliária do imóvel, sem traços, com as duas iniciais maiúsculas e mais os 12 dígitos numéricos.

Exemplo: NE123456789000.