Mais um imóvel em condições precárias é alvo de ação de limpeza da Administração Municipal

Nesta segunda-feira, 14 de abril, mais um imóvel em condições precárias começou a receber serviço de limpeza pela Prefeitura de Mogi Guaçu. O imóvel, que é particular, está localizado na Rua Pedro Ravagnane, no Jardim Casagrande. Esse é o oitavo imóvel da cidade que recebe as equipes de limpeza da Prefeitura.

A ação foi executada pelo Setor de Fiscalização e de Limpeza da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (Saama); Assuntos Jurídicos (SAJ); Bem-Estar e Defesa Animal; Obras e Mobilidade (SOM); e de Segurança, além da Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca) da Assistência Social.

Somente na tarde desta segunda-feira já foram retirados do local cerca de três caçambas com lixo e entulho. Na casa, também foram encontrados criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A ação foi coordenada pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e acompanhada por secretários municipais.

A ação foi necessária devido às condições precárias do imóvel e por conta da pandemia de dengue que vive o município. “Nós já tínhamos essa reclamação, principalmente dos vizinhos por conta da sujeira do imóvel e porque ele estava sendo ocupado por usuários de drogas, o que causava insegurança. Por decisão judicial, a Prefeitura iniciou mais essa limpeza”, comentou o vice-prefeito.

No local, que estava sendo habitado pelo dono do imóvel, havia ainda outros dois homens, sendo todos usuários de drogas, além de um cachorro de estimação do proprietário. Neste caso, a Esca conseguiu que dois deles aceitassem a internação espontânea e que o outro retornasse para a família. O cão foi levado pela equipe da Secretaria de Bem-Estar e Defesa Animal.

Em 2025, a ação de limpeza realizada pela Prefeitura de Mogi Guaçu visando imóveis com focos de dengue já ocorreu nos Jardins Hedy, Novo II, Igaçaba, Fantinato e Esplanada e ainda no Centro e Vila São Carlos. Vale ressaltar que os custos serão repassados ao imóvel.