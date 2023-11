Egypcio e os Spoilers se apresentam no Tianena no dia 15 de dezembro

Para os fãs de rock terão oportunidade de ver em Mogi Guaçu no cenário do rock grandes bandas com a realização do Guaçu Rock mas uma festa que vira para marca história.

Nesta segunda edição que acontecerá no dia 15/12 no Tianena Egypcio, ex Tihuana atual vocalista da banca Cali e Charlie Brown Jr. turnê 30 anos será a atração principal no repertório com grandes sucessos como Que Vês, Renata, Tropa de Elite, CBJR, Legião Urbana é muito mais.

Os Spoilers:

A banda @os_spoilers foi formada em 2016 por @johnny_zanei e Bacalhau (Ultraje/Rumbora/The Noite)

Formações que contaram com Martin Mendonça (Pitty), Marcelo Gross (Cachorro Grande), Emílio Carrera (Secos e Molhados)

“Em 2021 gravamos o disco solo do Nasi (Ira!) chamado Nasi & Os Spoilers que contou com participações de grandes nomes da música mundial que fazem parte da cena Britpop como Steve White (Style Council/Paul Weller/The Who/Oasis), Gary Powell (The Libertines), Aziz Ibrahim (Stone Roses/Ian Brown/Simply Red) com a produção do mestre Johnny Boy (Ira) que já tocou com nomes como Raul Seixas e Marcelo Nova”.

Na pandemia veio o projeto Sessões de Quarentena contando com vocalistas e músicos do mundo todo como Steve Cradock (Ocean Colour Scene/Paul Weller/The Specials), Jessica Greenfield (Noel Gallagher’s High Flying Birds/The Kondoors), Dave Catching (Eagles of Death Metal/ Queens of the Stone Age/Mojave Lords), Gary Powell (The Libertines) , Aziz Ibrahim, Steve White entre outros… tendo reconhecimento por mídias, produtores e artistas conceituados na Europa, EUA e América do Sul.

Tocam com diversos artistas do Rock Nacional como Nasi, Dinho Ouro Preto, Rodrigo Santos, Badauí, Digão, Egypicio, Paulo Ricardo, entre outros…

A formação conta com Johnny Zanei (Dinho Ouro Preto solo/Defalla/Lia Paris) no baixo e guitarra, Gui Amaral (Dinho Ouro Preto solo), Antônio Frugiele (Superdose) e Henrique Cepuvelda (Paulo Ricardo) nos teclados.

Na abertura, Ciça Moreira cantora e compositora artista solo. Aos 13 anos participou da primeira edição do Canta Comigo Teen entrando para a história do programa ficando nós top trends do Twitter. Hoje aos 17 anos já possui inúmeros singela e dois álbuns lançados de rock alternativo com participações de Badaui (CPM22) Egypcio, Bruno Subterrânea , Leela e Ivan Sader .

Friends n´ Jack a banda surgiu com a união de 4 amigos com um único propósito maior trazer o Rock de volta as paradas de sucesso, com muito amor a música é um belo foda-se aos que não aprovam a conduta, eles estão para fazer história trazendo repertório Led Zepelim, Bon Jovi, Queen, Green Day , Guns ´n Roses , AC/DC , Black Sabbath, Linkins Park, etc.

Egypcio e os Spoilers

Mogi Guaçu

15/12/2023

Tianena Music bar

