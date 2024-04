Polícia investiga morte de homem encontrado na zona norte

A Polícia Civil de Mogi Guaçu está empenhada na investigação das circunstâncias que levaram à morte de um homem cujo corpo foi descoberto na manhã desta quinta-feira (11). O cadáver foi encontrado na Zona Norte da cidade, próximo ao condomínio “Moacir Guzoni”. As autoridades estão trabalhando para determinar se o caso se trata de um possível homicídio ou apenas um encontro de cadáver.

De acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar, por volta das 6h30, moradores da região que caminhavam ao longo da linha férrea, paralela à estrada municipal “Joaquina Maria de Arruda”, se depararam com o corpo. A vítima é um adulto jovem, com idade estimada entre 25 e 30 anos. Os policiais militares que atenderam a ocorrência não encontraram marcas de lesões causadas por objetos pontiagudos ou ferimentos de arma de fogo.

No entanto, foram identificadas marcas no rosto do homem. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica foram acionados e estão sendo aguardados no local, juntamente com equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A presença desses especialistas é fundamental para coletar evidências e realizar uma análise detalhada da cena do crime.

Neste momento, as autoridades não descartam nenhuma hipótese e estão trabalhando para obter mais informações que possam esclarecer as circunstâncias da morte. A Polícia Civil irá realizar diligências, como a coleta de depoimentos de testemunhas e a análise de câmeras de segurança da região, a fim de reunir elementos que ajudem a esclarecer o caso.

A identificação da vítima e a realização da autópsia serão feitas pelo Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar nas investigações. Enquanto aguarda-se o desenrolar dos trabalhos periciais e investigativos, a comunidade local permanece em alerta, ansiosa por respostas sobre o trágico incidente.